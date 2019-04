Aktuell hohe Verspätungen und Ausfälle auf Zugstrecke zwischen Ulm und Erbach

Aufgrund einer technischen Störung kommt es derzeit auf der Zugstrecke zwischen Ulm und Erbach im Bereich Ulm-Donautal zu hohen Verspätungen und Teilausfällen. Das teilte die Deutsche Bahn auf ihrer Internetseite und am frühen Montagmorgen über den Kurznachrichtendienst Twitter mit.

Einzelne Zugausfälle seien nicht auszuschließen, heißt es. Zur Entlastung der betroffenen Strecke würden zwischen Erbach und Laupheim West aber zusätzliche Züge eingesetzt.

Kein Schienenersatzverkehr

Ein Schienenersatzverkehr ist nicht eingericht, so ein Sprecher der Bahn auf Nachfrage. Es würden aber die Fahrgastrechte gelten, wonach bespielsweise die Zugbindung von Tickets aufgehoben sei. „Die Fahrgäste kommen auf jeden Fall an ihr Ziel“, so der Sprecher.

Die genaue Ursache der Störung ist derzeit unklar. „Die Techniker sind vor Ort und dabei, das Problem zu beheben“, so der Bahn-Sprecher weiter.

Eine erste Meldung zur Störung erfolgte bereits am frühen Montagmorgen gegen 3 Uhr über Twitter. Hier war von einer Störungsdauer bis 12 Uhr die Rede. Bei einem erneuten Tweet gegen 9 Uhr wurde 14 Uhr als Ende der Störung angegeben.

#Technische Störung auf der Strecke #Ulm Hbf <> #Erbach (Württ) zwischen #Ulm Hbf und #Ulm-Donautal. Es kommt zu Verspätungen und Teilausfällen in beiden Richtungen. Störungsdauer bis ca. 12:00 Uhr. Reiseverbindung vor Abfahrt prüfen. Update folgt. #DBRegio_BW— DB Regio Baden-Württemberg (@DBRegio_BW) April 15, 2019

Bereits am Wochenende kam es auf der Strecke zwischen Ulm und Biberach zu Problemen. Am Samstag war ein Baustellenfahrzeug im Gleisbett umgekippt. Die Strecke war den ganzen Tag über gesperrt.

Weil die Strecke wegen der Bauarbeiten aber regulär gesperrt war, habe das keine Auswirkungen gehabt. Am Samstag hätte der Verkehr dann eingleisig wieder aufgenommen werden sollen - was durch das Baufahrzeug aber nicht möglich war. Es kam zu 60 Teilausfällen.

Weitere Informationen folgen.

