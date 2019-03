Aggressiver Mann verletzt Polizisten

Ein Mann hat am vergangenen Freitagabend in Neu-Ulm Polizisten verletzt. Wie die Polizei am Montag mitteilt, sei der 51-Jährige betrunken gewesen. Er soll mehr als zwei Promille gehabt haben.

Demnach wurde der Neu-Ulmer Polizei gegen 20.50 Uhr im Neu-Ulmer Stadtteil Ludwigsfeld ein offensichtlich alkoholisierter, verletzter Radfahrer mitgeteilt. Eine Streife traf im Ulmer Ried den 51-jährigen Mann an. Er war leicht verletzt und wurde gerade Rettungsdienst behandelt.

Augenscheinlich handelte es sich hierbei laut Polizei um den besagten Radfahrer. Ein Atemalkoholtest ergab bei ihm einen Wert von über zwei Promille. Der 51-Jährige wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht, wo aufgrund des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr auch eine Blutentnahme durchgeführt wurde.

Bereits im Rettungswagen äußerte er laut Polizei diverse Beleidigungen. Diese und weitere Bedrohungen setzten sich auch im Krankenhaus fort. Hier soll der 51-Jährige nach Angaben der Polizei auf der Krankenliege nach den Einsatzkräften getreten und dabei einen Polizisten und eine Polizistin leicht verletzt gaben. Aufgrund seiner psychischen Verfassung wurde er schlussendlich in eine Fachklinik eingewiesen.