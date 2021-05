Aggressiv und gewalttätig: Mann fällt gleich mehrmals auf

Einen 36-Jährigen nahm die Polizei am Mittwoch in Ulm in Gewahrsam. Zeugen meldeten eine körperliche Auseinandersetzung kurz vor 16 Uhr in der Deutschhausgasse.

Ein Unbekannter war mit dem 36-Jährigen in Streit geraten und hatte auf ihn eingeschlagen. Danach flüchtete der Unbekannte. Auch der 36-Jährige entfernte sich.

Den entdeckten die Polizisten im Bereich des Albert-Einstein-Platzes. Er war alkoholisiert.

Eine ärztliche Behandlung lehnte er ab und wollte keine Angaben zu seinem Kontrahenten machen. Kurz vor 16.30 Uhr fiel der 36-Jährige erneut am Albert-Einstein-Platz auf. Er verhielt sich aggressiv gegenüber Passanten.

Von den Polizisten erhielt er einen Platzverweis und er ging seines Weges.

Gegen 17 Uhr fiel er erneut am Albert-Einstein-Platz auf. Diesmal nahmen die Polizisten ihn in Gewahrsam und kam in eine Gewahrsamseinrichtung der Polizei. Dort musste er die Nacht verbringen.