AfD verteidigt Identitäre Bewegung

Die Einschätzung im jüngsten Verfassungsschutzbericht des Landes Baden-Württemberg ist eindeutig: „Die Identitäre Bewegung ist eine rechtsextremistische Gruppierung.“ Dies hält den Neu-Ulmer AfD-Vorsitzenden Franz Schmid aber nicht davon ab, von einer „Hexenjagd in den Lokalmedien gegen die Identitäre Bewegung“ zu schreiben.

Die AfD Neu-Ulm spricht von „linkem Terror“

Nicht nur das: Der Politiker der Partei kritisiert auch „den linken Terror der Antifa in Ulm“. Die linke Gruppierung „Kollektiv 26“, die seit Jahren sämtliche Aktivitäten der Rechtsextremen rund um Ulm schriftlich festhält und auch mit Aktionen stört, bezeichnet er als Terrororganisation. Die rechtsextreme Identitäre Bewegung, die laut Verfassungsschutz sich für antiliberale, antidemokratische und antiegalitäre Strömungen beruft, verteidigt er hingegen: Die Identitäre Bewegung sei eine Gruppe junger Menschen, die sich für den Erhalt der deutschen und europäischen Identität einsetzt. Sie stünden für Heimat, Freiheit und Tradition. Die Verbreitung von Lügen über die Identitäre Bewegung sei skandalös.

Vermieter wollen die Rechtsextremen loswerden

Skandalös findet es hingegen die Mieterverwalterin eines Hauses in der Ulmer Karlstraße, dass hier die vom Verfassungsschutz als rechtsextremistisch eingestufte Identitäre Bewegung unter dem Deckmantel eines Tarnvereins Räumlichkeiten angemietet hat. Fest stehe für die Verwalterin, aber auch die Eigentümer: Die sollen da raus. „Wir sind dabei, dem ein Ende zu setzen“, sagt die Verwalterin. Wenn es fristlos nicht möglich sei, dann zumindest fristgerecht.

Eine Entscheidung könnte kommende Woche schon fallen. Auch hier wittert die AfD ein Komplott: Die Verbreitung von Lügen über die Identitäre Bewegung, um so die Vermieter zu einer Kündigung des Raumes zu nötigen, sei skandalös.

Keine Lüge ist dieses Fazit im Verfassungsschutzbericht zur Identitären Bewegung: „Ihre Positionen zielen unter anderem darauf ab, in der deutschen Bevölkerung islamfeindliche und völkische Positionen zu etablieren sowie das Vertrauen in das politische System der Bundesrepublik und seine Vertreter zu erschüttern.“

Was ist mit dem Unvereinbarkeitsbeschluss der AfD?

Neu-Ulms AfD-Kreisvorsitzendem wurde seine eigene Mitteilung aber offenbar zu heiß. Auffällig: Mit der Identitäten Bewegung gebe es keine Zusammenarbeit, es gelte ein Unvereinbarkeitsbeschluss der Partei, behauptete die AfD in der Vergangenheit immer wieder. Schmid wurde dies dann offenbar von Parteifreunden in Erinnerung gerufen: Und verschickte eine neue Pressemitteilung in der die Identitäre Bewegung weit weniger deutlich verteidigt wird. Wenngleich immer noch von „heimatbewussten Menschen“ die Rede ist. Der AfD-Mann kritisiert hingegen, dass die Stadt Ulm keinen Anstoß daran nehme, dass die Ulmer Antifa-Gruppierung „Kollektiv.26“ die Ulmer Räumlichkeit Falkenkeller nutze.