Ärzte beraten anonym Inkontinenz-Betroffene am Telefon

Inkontinenz ist auch heute noch ein Tabuthema in der Gesellschaft. Betroffene leiden oft über Jahre hinweg unter Harn- und Stuhlproblemen, ohne sich von Fachärztinnen und -ärzten beraten und behandeln zu lassen. Am Mittwoch, 20. Oktober, von 17 bis 18 Uhr geben Experten des Beckenbodenzentrums der Kreisspitalstiftung und der urologischen Abteilung des Bundeswehrkrankenhauses (Bwk) Ulm in der Donauklinik in Neu-Ulm am Telefon Auskünfte und beantworten Fragen.

Lebensqualität ist meist sehr eingeschränkt

Die anonyme Telefonaktion soll die Hemmschwelle bei den Betroffenen senken und kostenfreie Hilfestellung geben. Das Ärzteteam beantwortet Fragen wie „Was kann ich gegen unfreiwilliges Wasserlassen unternehmen?“ oder „Wer kann mir bei Stuhlinkontinenz helfen?“

Inkontinenz oder Senkungen der Genitalorgane belasten die Betroffenen häufig stark und schränken die Lebensqualität meist beträchtlich ein, heißt es in einer Pressemitteilung der Kreisspitalstiftung Neu-Ulm. Im Beckenbodenzentrum Neu-Ulm werden Frauen und Männer versorgt, die von Harn- oder Stuhlinkontinenz, Senkungserkrankungen, wiederkehrenden Harnwegsinfekten oder Störungen der Blasenentleerung betroffen sind. Gezielte Vorsorgemaßnahmen verhindern oft, dass sich die Beschwerden verschlechtern, und führen zu einer schnelleren Heilung.

Experten mehrerer Fachrichtungen arbeiten eng zusammen

Das Beckenbodenzentrum der Kreisspitalstiftung und der urologischen Abteilung des Bwk Ulm ist von der Deutschen Kontinenzgesellschaft geprüft und zertifiziert. Gerade bei komplexen Beckenbodenstörungen sei für die Heilung wichtig, dass Experten aus mehreren Fachrichtungen eng zusammenarbeiten. Gynäkologie, Urologie, Chirurgie, Geriatrie und Gastroenterologie sind im Beckenbodenzentrum vertreten. Zusätzlich gehören spezialisierte Pflegekräfte und Physiotherapeutinnen zum Team der Experten.

Bei der Telefonsprechstunde beantworten diese Spezialisten die Fragen

Privatdozent Dr. med. Andreas Reich, Telefon 0731 / 8041750, ist Facharzt für Frauenheilkunde und Geburtshilfe und seit April 2014 Chefarzt der Frauenklinik an der Donauklinik Neu-Ulm. Er ist Koordinator des Kontinenz- und Beckenbodenzentrums im Landkreis Neu-Ulm und zudem des Bundeswehrkrankenhauses Ulm. Er betreut gemeinsam mit Oberärztin Dr. med. Frauke Kohorst und Oberarzt Volker Hoffmann die urogynäkologische Sprechstunde, wo folgende Erkrankungen diagnostiziert und behandelt werden: Harninkontinenz, Senkung der Genitalorgane, Blasenentleerungsstörung, wiederkehrende Harnwegsinfektionen, Schmerzen beim Geschlechtsverkehr.

Dr. med. Karl von Dobschütz, Telefon 0731 / 8041752, ist Facharzt für Urologie und langjähriger Oberarzt in der urologischen Klinik am Bundeswehrkrankenhaus in Ulm. Für die Patienten des Kontinenz- und Beckenbodenzentrums ist er Ansprechpartner im Bwk Ulm. Er besitzt die Zusatzqualifikationen zur medikamentösen Tumortherapie, der Andrologie und dem fachgebundenen Röntgen. Im Zuge seiner klinischen Tätigkeit hat er langjährige Erfahrung in der Diagnostik und Therapie vor allem von nervlich-bedingten Problemen bei der Harnentleerung erworben.

Dr. med. Christian Bialas, Telefon 0731 / 8041751, ist Facharzt für Chirurgie und Viszeralchirurgie und seit Juni 2019 bei der Kreisspitalstiftung beschäftigt und seit Januar 2019 Chefarzt der Abteilung für Allgemein-, Viszeral- und Gefäßchirurgie. Er ist sowohl an der Donauklinik als auch an der Stiftungsklinik tätig. Bialas ist ein sehr erfahrener Operateur und ausgewiesener Experte für minimalinvasive Eingriffe.