Ärger über Taubenkot auf Einstein-Denkmal

Die Stadt Ulm erinnert an vielen Stellen an ihren berühmtesten Sohn Albert Einstein. In der neuen Bahnhofspasssage bei den Sedelhöfen wurden an der Wand verschiedene Zahlen angebracht, die auf den Physiker verweisen sollen. Doch die sind nun verdreckt, zum Ärger der Ulmer SPD.

Die Gemeinderats-Fraktion der SPD hat sich in einem Brief an die Verwaltung gewandt. Sie ärgert sich: „Bereits nach wenige Monaten sind die Zahlen von Taubenexkrementen verunreinigt.“ Die enorme Population an Tauben in der Innenstadt mache auch vor diesem Denkmal für Einstein nicht halt.

Es sei gut, dass die Verwaltung die Taubenpopulation mit betreuten Taubenhäusern in den Griff bekommen möchte. Die SPD regt dennoch an, dass die „Einstein-Zahlen“ mit einem Schutz gegen Tauben versehen werden. Und sie bittet dringend darum, „das Denkmal reinigen zu lassen“.