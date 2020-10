Älteste Bürgerin von Ulm feiert ihr 108. Geburtstag

Eine Flasche Sekt hat es am Samstag für die älteste Bürgerin Ulms, Änne Matschewsky, gegeben. Am 3. Oktober gratulierte Oberbürgermeister Gunter Czisch im Clubraum der Seniorenresidenz Friedrichsau der ältesten Bürgerin Ulms zum 108. Geburtstag.

Änne Matschewskys Gesundheitszustand ist trotz ihres außergewöhnlich hohen Alters weiterhin gut. Allerdings lebt sie inzwischen im Pflegebereich der Seniorenresidenz. Auch die Kurse in Rollator-Gymnastik, die sie noch im vergangenen Jahr gegeben hat, kann sie inzwischen nicht mehr abhalten. Dennoch nimmt die alte Dame weiterhin regen Anteil am Geschehen um sich herum und freute sich +ber den Besuch des Stadtoberhaupts, schreibt die Stadt Ulm in einer Pressemitteilung.

Ihr hohes Alter ist etwas sehr besonderes, wenn auch nicht vollkommen einzigartig in der Donaustadt. Momentan gibt es 25 über-100-jährige Bürgerinnen und Bürger in Ulm. 2020 könnten neun weitere Personen das 100. Lebensjahr vollenden.