Achtung Autofahrer: Magirusstraße wird vorübergehend zur Einbahnstraße

Um die neue Wärme-Transportleitung auf den Oberen Eselsberg in das bestehende Versorgungsnetz der Fernwärme Ulm GmbH (FUG) einbinden zu können, muss ein vorhandener Schacht überarbeitet werden.

Die FUG gibt in einer Pressemitteilung bekannt, dass die Magirusstraße in Fahrtrichtung Blaubeurer Straße nach der Einfahrt zur Firma Wölpert (ehemals Iveco Brandschutz) ab Mittwoch, 14. August, bis voraussichtlich Freitag, 27. September, zur Einbahnstraße. Wer vom Blautal-Center kommt, kann in dieser Zeit demnach nicht in die Magirusstraße einbiegen.