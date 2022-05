Achtjähriger verhindert Großbrand in Senden

Nur aufgrund der Aufmerksamkeit eines achtjährigen Jungen ist am Montagabend ein Brand in einem Wohnhaus verhindert worden. Der Achtjährige hatte eine starke Rauchentwicklung an einer Terrassenüberdachung am angrenzenden Nachbargrundstück entdeckt, als er aus seinem Fenster sah. Der Junge meldete dies unvermittelt seiner Mutter, welche daraufhin den Notruf verständigte.

Auslöser des Brandes in Senden war ein Akku

Die Feuerwehren Senden und Wullenstetten rückten mit insgesamt 23 Kräften aus und verhinderten durch gezielte Löschmaßnahmen ein Übergreifen der Flammen auf das angrenzende Wohnhaus.

Nach ersten polizeilichen Erkenntnissen hatte ein technischer Defekt im Akku eines Elektrorollers, den Brand ausgelöst. Der Akku hatte sich entzündet. Durch den Brand wurde nahezu die gesamte Terrassenüberdachung beschädigt und auch die angrenzende Hausfassade stark verrußt, so die Polizei. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 20 000 Euro. Es wurden keine Personen verletzt.