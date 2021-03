Absoluter Rekord bei den Briefwahlstimmen in Ulm

Mehr als doppelt so viele Wähler als bei der vergangenen Landtagswahl 2016 haben in Ulm in diesem Jahr per Brief abgestimmt.

Wie die Stadt mitteilte, wurden schon zu Beginn des Monats 24 000 Briefwahlunterlagen ausgestellt. Weitere dürften seither dazugekommen sein. Bei der Landtagswahl 2016 lag die Rücklaufquote bei insgesamt rund 12 000 Briefwahlunterlagen.

Beantragt werden konnten Briefwahlunterlagen noch bis Freitag. Eingehen müssen sie spätestens am Wahltag, an diesem Sonntag um 18 Uhr, und zwar beim Wahlamt. Die Briefwahlunterlagen können nicht in einem Wahllokal abgegeben werden.