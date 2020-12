Abgeordneter sauer: Botanischer Garten bleibt zu

Der Ulmer SPD-Landtagsabgeordnete Martin Rivoir, zugleich Stadtrat, schüttelt über diese Begründung den Kopf. Der Botanische Garten in Ulm, der zur Universität gehört, bleibt wegen Corona geschlossen.

Rivoir findet: Der Besuch des Freigeländes des Gartens sei eine „ungefährliche“ Möglichkeit der Freizeitgestaltung. Gerade jetzt sollte dies erlaubt werden.

„Nach wie vor unverständlich“

„Es ist mir nach wie vor unverständlich, dass man einen weitläufigen Botanischen Garten aus dem rein formalen Grund, dass er organisatorisch ein Teil der Universität ist, schließt“, so Rivoir, der am Dienstag mitteilte, was ihm Wissenschaftsministerin Theresia Bauer auf einen Brief, den er ihr in dieser Sache geschrieben hatte, antwortete. Nämlich: Dass es angesichts „der zuletzt weiter gestiegenen Infektionszahlen“ im Sinne aller Bürger oberstes Ziel sein müsse, diese Entwicklung zu verlangsamen und eine zweite Welle zu brechen.

Verweis auf die Corona-Verordnung

Dafür seien Einschränkungen des öffentlichen Lebens notwendig. Bauer verweist auf die aktuelle Corona-Verordnung des Landes. Dieses sehe auch die Schließung von botanischen Gärten vor.