Ab Mittwoch: Ulmer können sich kostenlos auf Corona testen lassen

Positive Nachricht für alle Ulmer Bürger und jene, die in Ulm arbeiten: Ab Mittwoch (10. März) können sie sich wöchentlich auf Corona testen lassen. Das hat die Stadt am Dienstag mitgeteilt. So geht’s:

Drei Stationen, eine in Neu-Ulm

Es sind drei Testzentren eingerichtet, die im Auftrag der Stadt von zwei Anbietern betrieben werden: Neben dem Theatro in der Hirschstraße 12 gibt es eine Teststation in Halle 3 der Ulm Messe sowie eine Drive-In-Teststation auf dem Parkplatz des Donaubades in Neu-Ulm.

Die Testungen sind kostenlos für alle, die in Ulm gemeldet sind oder die hier arbeiten und einen Berechtigungsschein, beispielsweise von ihrem Arbeitgeber, vorweisen können. Zum Einsatz kommen sogenannte PoC-Antigen-Schnelltests aus der Notreserve des Landes. Bis zu 60 000 dieser Tests stehen vorerst für Ulm zur Verfügung. In den Testzentren werden darüber hinaus auch kostenpflichtige Tests, zum Beispiel PCR-Tests, angeboten.

Vorherige Terminvereinbarung

Wer sich testen lassen will, muss sich vorher anmelden. Ohne Terminvereinbarung kein Test, lautet die Regel. Die Terminvereinbarung ist online möglich über Ulm.de/schnelltests Die Terminvergabe ist ab sofort möglich. Nur wer gar keine andere Möglichkeit hat, kann sich in Halle 3, Tor 2 der Ulm Messe auch ohne Termin testen lassen, muss dort aber mit Wartezeit rechnen.

So funktioniert die Anmeldung

In nur zwei Schritten kann ein Termin online gebucht werden. Über die Anmeldemaske des jeweiligen Testzentrums werden der Wunschtermin mit Datum und Uhrzeit gewählt und die persönlichen Daten eingegeben. Man erhält im Anschluss eine Terminbestätigung per E-Mail. An der Teststation erhält man vor Beginn der Testung, beim Check-In, ein Testblatt mit individuellem QR-Code zur späteren Online-Ergebnisabfrage. Man kann die Teststation nach dem Test sofort wieder verlassen, ohne das Ergebnis abwarten zu müssen.

Der Test

Es handelt sich um einen Test, der von geschultem Personal durchgeführt wird. Dazu wird im Nasen- oder im Rachenraum ein Abstrich genommen. Bei den Schnelltests liegt nach rund 15 bis 30 Minuten das Testergebnis vor, das vom Testzentrum in den individuellen QR-Code online eingefügt wird und direkt einsehbar ist. Auf der Weboberfläche bleibt das Ergebnis für die getestete Person sichtbar. Wer kein Smartphone hat, kann das das Testergebnis im Testzentrum erfahren oder lässt den QR-Code von einem Dritten auslesen.

Was, wenn der Test positiv ist?

Wer positiv getestet wurde, ist gesetzlich verpflichtet, sich sofort in Selbstisolation zu begeben. Das gilt auch für alle anderen Mitglieder seines Haushalts. Mit einem positiven Testergebnis muss man sich anschließend einem PCR-Test unterziehen. Das Ergebnis des Schnelltests wird automatisch an das Gesundheitsamt weitergegeben.

Was, wenn der Test negativ ist?

Der Test ist eine Momentaufnahme. Auch wer negativ getestet ist, muss zum eigenen und zum Schutz anderer weiterhin die Abstands- und Hygieneregeln einhalten. Der Negativ-Test ist also kein Freibrief. Der Test hat 24 Stunden Gültigkeit. Ein negatives Testergebnis eines Schnelltests wird voraussichtlich ab Ende März bei weiteren Öffnungsschritten eine Rolle spielen.

Öffnungszeiten

Die drei städtischen Testzentren haben unterschiedliche Öffnungszeiten, so dass alle die Möglichkeit haben, das Testangebot wahrzunehmen.

Theatro: Montag bis Freitag 10 bis 16 Uhr, Samstag 10 bis 13 Uhr,

Parkplatz Donaubad: Montag bis Freitag 16 bis 20 Uhr, Samstag und Sonntag 12 bis 18 Uhr,

Ulm Messe: Montag bis Samstag 7 bis 14 Uhr

Weitere Testzentren

Derzeit sind weitere Testzentren in den Sozialräumen in der Planung.