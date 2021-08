Sogar Privatleute können jetzt das mobile Team anfordern

Das Ulmer Impfzentrum geht neue Wege. Bislang hat es seine mobilen Impfteams selbst losgeschickt zum Impfen. Nun können neben einzelnen Gemeinden auch Privatleute die mobilen Impfteams anfordern.

Voraussetzung: Mindestens 50 Impfwillige

Dies teilte das Ulmer Impfzentrum in der Messe, in dem die beiden Kreisimpfzentren für den Alb-Donau-Kreis und den Stadtkreis Ulm zusammengefasst sind, jetzt mit. Demnach können sich Menschen in Ulm oder im Alb-Donau-Kreis, die eine größere Veranstaltung planen, direkt an das Impfzentrum wenden und ein mobiles Impfteam quasi selbst „bestellen“.

Voraussetzung allerdings ist, dass sich die Anzahl der Personen, die sich bei dem Termin aller Voraussicht nach impfen lassen werden, im Bereich von 50 Menschen bewegt – gerne auch mehr.

Interessierte können über die Mailadresse mit-ziz@drk-rdhu.de Kontakt aufnehmen. In der Mail sollten die Zahl der Impfwilligen, das Datum und der Zeitraum der Impfaktion mitgeteilt werden. Das Angebot gelte auch für einzelne Gemeinden im Alb-Donau-Kreis.

Nur noch 2000 Impfungen pro Woche

Hintergrund des neuen Angebots ist die weiter nachlassende Nachfrage nach Impfungen vor Ort auf dem Messegelände in der Böfinger Straße. In der vergangenen Woche wurden lediglich 3134 Impfungen durch das Impfzentrum vorgenommen; davon 2000 im Impfzentrum selbst, zirka 1100 durch mobile Teams.

Weitere Folge der sinkenden Nachfrage für das stationäre Impfangebot: Die Öffnungszeiten dort wurden reduziert. Aktuell wird in der Messe zwischen 6.30 und 16.30 geimpft (auch ohne Anmeldung). Ab kommender Woche öffnet das Impfzentrum sogar erst um 8 Uhr seine Pforten, jedoch weiterhin an allen Wochentagen (Montag bis Sonntag). Zum Einsatz kommen die Vakzine von Biontech und Moderna.

Weitere freie Impfaktionen – zum Beispiel bei Ikea

Außerdem finden in der laufenden Woche in der Ulmer Region weitere „freie“ Impfaktionen ohne Anmeldung statt. Am Montag schon wurde bei Ikea und beim Blautalcenter geimpft. An diesem Dienstag wird noch bis 19 Uhr im Weststadthaus Ulm, Moltkestraße 10, geimpft, am Mittwoch, 25. August, zwischen 9 und 15 Uhr im Stadthaus Ulm, am Freitag in der Stadthalle Dietenheim (14 bis 19 Uhr) und am Samstag abermals im Stadthaus Ulm (9 bis 21 Uhr).

Zum Einsatz kommen hier jeweils die Vakzine von Johnson & Johnson, Moderna und Biontech. Mitzubringen sind der Personalausweis, das Impfbuch und die Krankenversicherungskarte.