A8 wegen Arbeiten an Filstalbrücke gesperrt: Staus zehren an den Nerven

Die Inbetriebnahme der neuen Bahnstrecke Wendlingen-Ulm am 11. Dezember rückt näher. Ihr markantestes Bauwerk, die Filstalbrücke, ist weitgehend fertiggestellt. Nun wird das eigens errichtete Schutzdach auf der A8 in Fahrtrichtung München nicht mehr benötigt und daher abgebaut. Dafür ist die Autobahn am Albaufstieg der A8 von Stuttgart in Richtung Ulm seit Donnerstag gesperrt.

Die ersten Staus haben am Freitag für Unmut bei Autofahrern gesorgt. Aber auch die Bewohner umliegender Gemeinden ärgert die kurzzeitige Sperrung, denn auf ihren Straßen stockt und staut sich der Verkehr.

Die Arbeiten an der Filstalbrücke sind so weit fortgeschritten, dass das Schutzdach über die A8 abgebaut werden kann – was bei einer Vollsperrung geschieht. (Foto: Schneider/Archiv)

Am ganzen Wochenende müssen sich Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer am Albaufstieg auf Staus und Verzögerungen einstellen. Die Autobahn wird zwischen Mühlhausen und Hohenstadt (Kreis Göppingen) wohl noch bis Sonntagabend komplett gesperrt. Auf der Gegenfahrbahn in Richtung Stuttgart aber kann der Verkehr wie üblich fließen, informiert die Autobahn GmbH.

Drei große Kräne im Einsatz

Die Deutsche Bahn baut aktuell eine Überdachung zwischen der Autobahn und der darüber verlaufenden Filstalbrücke ab, da diese ihren Zweck erfüllt hat und die Brücke auf der neuen Bahntrasse jetzt fertig sei. Die dafür gebaute Brücke ist rund 500 Meter lang und 85 Meter hoch. Für den Abbau des Dachs sollen drei große mobile Kräne eingesetzt werden.

Die Autobahn GmbH will die Zeit der Sperrung für eigene Instandsetzungsmaßnahmen an Brückenbauwerken bei Mühlhausen und der Todsburgbrücke sowie am Lämmerbuckeltunnel nutzen.

Die Sperrung erfolge stufenweise, teilt die Autobahn GmbH mit: Zunächst wurden am Donnerstag die beiden Autobahnparkplätze nach der Anschlussstelle Mühlhausen als Abstellfläche für Baumaterialien und Baumaschinen gesperrt, dann wurde zunächst ein Fahrstreifen in Fahrtrichtung München zwischen Mühlhausen im Täle und Hohenstadt eingezogen.

Die Vollsperrung dieses Abschnitts in Fahrtrichtung München erfolgt von Freitag, 20. Mai, gegen 2 Uhr bis Sonntag, 22. Mai, bis etwa 22 Uhr. Eine Umleitung wird ausgeschildert. Für den weiträumigen Verkehr wird eine Umfahrung über die A 6 und die A 7 empfohlen.