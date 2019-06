A8 wegen Arbeiten am Wochenende zeitweise gesperrt

Die A8 muss in den Nächten von Freitag, 14. Juni, bis Sonntag,16. Juni, zwischen den Anschlussstellen Ulm-Ost und Ulm-West wechselseitig jeweils in eine Richtung gesperrt werden.

Wie das Regierungspräsidium (RP) Tübingen am Donnerstag mitteilt, sind im dortigen Baustellenbereich Arbeiten an den Fahrbahnmarkierungen und an weiteren Verkehrssicherungselementen erforderlich.

Aufgrund der vorhandenen Fahrbahnbreiten und arbeitsschutzrechtlicher Vorgaben können diese Arbeiten laut RP ausschließlich unter Vollsperrung der jeweiligen Richtungsfahrbahn durchgeführt werden.

Für die Arbeiten auf der Richtungsfahrbahn nach Stuttgart ist die Sperrung am Samstag, 15. Juni, von zirka 0 bis zirka 5 Uhr vorgesehen.

Die Sperrung der Richtungsfahrbahn nach München findet in der darauffolgenden Nacht von Samstag, 15. Juni, auf Sonntag, 16. Juni, in der Zeit ab zirka 22 bis 6 Uhr statt.

Der Autobahnverkehr wird während den Sperrungen, je nach Sperrfall, über die vorhandenen Umleitungsstrecken U2 und U33 geleitet.

Während der oben genannten Zeitfenstern ist das Auffahren auf die jeweils gesperrte Richtungsfahrbahn der A8 an der Anschlussstelle Ulm-West über die B10 nicht möglich. Die Auffahrt zur A8 erfolgt hier über die Umleitungsstrecken.

Sollten die Arbeiten aufgrund der Witterung nicht in dem vorgenannten Zeitraum möglich sein, sind diese nach Angaben des RP am darauffolgenden Wochenende von Freitag, 21. Juni, bis Sonntag, 23. Juni, vorgesehen.

Das Regierungspräsidium Tübingen will die Öffentlichkeit nach eigenen Angaben rechtzeitig darüber informieren, ob eine weitere Sperrung erforderlich sein wird.