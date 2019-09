Nach einem Lkw-Unfall am Donnerstagmorgen auf der A8 zwischen den Anschlussstellen Ulm-Ost und Ulm-West ist die Autobahn in Fahrtrichtung Stuttgart aktuell voll gesperrt. Das teilt die Polizei in einer Erstinformation mit. Ein Rettungshubschrauber ist im Einsatz.

Weitere Informationen folgen.