8000 Hästräger beim Ulmer Narrensprung erwartet - Was Besucher über die Fasnetssause wissen müssen

Der „Ulmzug“ ist der Höhepunkt des Ulmer Faschings. Am Sonntag, 26. Januar, ist es wieder soweit. Aus nahezu jeder größeren Zunft aus der Region und Oberschwaben „juggd“ eine Abordnung vorbei.

Darunter sind zum Beispiel die Schelklinger Waldhutzla, Ehinger Spritzenmuck-Narren, Narren aus Biberach, aus Leutkirch, Bad Wurzach, Ravensburg, Erbach und Oberstadion. Insgesamt laufen 81 verschiedene Gruppen mit.

Am Sonntag steht der Ulmzug an, ein großer Narrensprung in der Ulmer Innenstadt. Wir wollten heute von Ihnen wissen, was Sie von dem ganzen Trubel um die fünfte Jahreszeit halten.

Zirka 8000 Hästrägern und Musikern aus dem schwäbisch-alemannischen Raum, der Schweiz, Liechtenstein und Österreich sowie über 10000 Zuschauer am Straßenrand werden erwartet.

Die Narrenzunft empfiehlt mit öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen, die Parkhäuser in Ulm zu nutzen oder auf ausgewiesene Park-and-Ride-Parkplätze der Stadt auszuweichen und mit der Straßenbahn in die Innenstadt zu kommen.

Start ist um 13.13 Uhr - so verläuft die Strecke

Start ist um 13.13 Uhr. Der Weg des „Ulmzug“ startet am Ulmer Münster und schlängelt sich durch die Schuhhausgasse, Judenhof, Karpfengasse, Hafengasse, Breite Gasse, Kornhausgasse, Bärengasse, Hafenbad, Herrenkellergasse, Platzgasse bis zum Münsterplatz. An sieben Plätzen wird das närrische Treiben kommentiert.

Los geht der närrische Tag schon viel früher: um 9 Uhr mit der katholischen Narrenmesse in St. Michael zu den Wengen (Wengenkirche), zu der die Kirchengemeinde und die Narrenzunft einladen. Musikalisch mitgestaltet wird der Gottesdienst unter anderem vom Fanfarenkorps Ulm/Neu-Ulm und erstmals vom Ulmer Narrenchor.

Im Anschluss steigt der Zunftmeisterempfang im Stadthaus. Für alle angereisten Besucher, Gäste und Teilnehmer steht auf dem südlichen Münsterplatz ab 10 Uhr ein Narrenzelt zur Verfügung.

Hexen, Fanfarenzüge, Guggamusiker – Ulm in der Hand der Narren. Mehr als 6.000 Hästräger musizierten, unterhielten und beschenkten die Zuschauer mehrere Stunden lang in der Innenstadt. – Und das bei äußerst wechselhaften Wetter.