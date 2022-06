80 Prozent der Tribünenkarten fürs Ulmer Fischerstechen bereits verkauft

Der Karten-Vorverkauf für das Ulmer Fischerstechen ist gut angelaufen. Das teilt eine Pressesprecherin der Stadtverwaltung mit. Am ersten Verkaufstag gingen demnach mehr als 1200 Tickets weg. Mittlerweile haben sich die Verkaufszahlen zwischen 50 und 80 Stück pro Tag eingependelt. Von den 5400 Tribünenkarten gibt es für Sonntag ,24. Juli, noch rund 1200 Tickets und für Sonntag, 31. Juli, noch etwa 1000 Tickets. Für die Stehplatzbereiche seien noch ausreichend Tickets vorhanden.

Tageskassen wird es an jeweils drei Standorten in Ulm und Neu-Ulm geben: In Ulm beim Metzgerturm, am Saumarkt und unter der Eisenbahnbrücke; in Neu-Ulm auf Höhe der Sandstraße, beim Durchgang Edwin-Scharff-Haus und unter der Eisenbahnbrücke. An jedem Standort gibt es dieses Jahr erstmals auch eine Kasse für Kartenzahlung. Die Veranstalter empfehlen jedoch, die Tickets im Voraus zu kaufen: Bei den Vorverkaufsstellen in der Tourist-Info im Stadthaus, bei Ulmtickets im Service Center Neue Mitte oder der Ratiopharm Arena. Online können die Tickets auf www.reservix.de bestellt werden.

Die Vorbereitungen für das Fischerstechen und den davor stattfindenden Umzug sind laut Stadt Ulm in vollem Gange und laufen in gewohntem Rahmen. Beim historischen Festzug am 24. Juli um 11.30 Uhr, beginnend am Saumarkt, ziehen rund 350 Teilnehmer durch die Stadt: Eine Vielzahl von historischen Gruppen, Fischern, Fischermädchen in Fischertracht, Reiter, Musikkapellen, Fahnenschwinger, Tanzgruppen. Auf den Plätzen entlang der Umzugsstrecke werden die Tänze der Ulmer Fischerzunft aufgeführt. Neu ist, dass an ausgewählten Tanzplätzen zwei Kommentatoren aus den Reihen des Schiffervereins etwas zu den historischen Tänzen erzählen. Am zweiten Sonntag startet der Umzug bereits um 10.30 Uhr am Saumarkt. Das Zuschauen ist kostenlos. Die Teilnehmer des Festzuges freuen sich, so die Mitteilung, wenn die Fenster entlang der Umzugsstrecke in den Stadtfarben Schwarz-Weiß geschmückt sind.

Außerdem werden in diesem Jahr erstmalig die Überraschungspaare für die beiden Turniersonntage am 24. und 31. Juli von Ulmer Schülern im Rahmen eines Kreativwettbewerbs bestimmt. Prämiert werden Schülerarbeiten, die auf originelle und kreative Weise eine Idee für die Überraschungspaarung beschreiben. Die Arbeiten sollen ein Konfliktthema aufgreifen, welches durch das Aufeinandertreffen zweier Kontrahenten im Turnier auf der Donau dargestellt werden kann. Die prämierten Schüler erhalten Freikarten für das Fischerstechen.