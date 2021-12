80-Jähriger parkt Falschparker ein – und lässt ihn nicht mehr gehen

In Unkenntnis der Eigentumsverhältnisse hat ein 25jähriger Mann seinen VW-Transporter im Hinterhof eines Hauses in Ulm-Söflingen geparkt. Kurze Zeit später traf der 80-jährige rechtmäßige Inhaber des Parkplatzes ein. Er parkte seinen Mercedes so in die Zufahrt zum Hinterhof, dass dem Falschparker ein Ausfahren nicht mehr möglich war.

Keine Angst vor der Polizei

Sämtliche Versuche des inzwischen zurückgekommenen VW-Fahrers, den Mercedes-Fahrer zum Wegfahren zu bewegen, schlugen fehl. Daraufhin informierte er nach vier Stunden des Ausharrens und der Diskussion die Polizei. Doch auch den Polizeibeamten gelang es nicht, den Mann zum Wegfahren zu bewegen.

So bewegte ein Abschleppdienst den Mercedes weg. Den 80jährigen erwartet nun ein Strafverfahren wegen Nötigung. Zudem hat er die Kosten des Abschleppvorganges zu bezahlen.