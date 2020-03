77-Jährige übersieht abbiegenden Traktor: schwer verletzt

Schwere Verletzungen hat eine 77-Jährige am Freitag bei einem Unfall bei Dornstadt erlitten.

Sie fuhr gegen 11.45 Uhr von Temmenhausen in Richtung Bermaringen, als vor ihr ein Traktor auftauchte. Dessen Fahrer, ein 50-Jähriger, betätigte dann den Blinker, weil er links zu seinem Acker abbiegen wollte. Dies muss die Frau, die in einem Nissan unterwegs war, wohl übersehen haben, so die Polizei. Ihr Auto stieß mit dem abbiegenden Traktor zusammen. Dadurch drehte sich der Nissan und kam auf dem Dach zum Liegen. Die Frau konnte ihr Auto selbst verlassen, kam jedoch mit dem Verdacht auf schwere Verletzungen in ein Krankenhaus. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 14 000 Euro.