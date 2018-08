74-Jähriger stirbt am Steuer

Gesundheitliche Gründe haben am Montag in Langenau (Alb-Donau-Kreis) zu einem Unfall geführt.

Ein 74-Jähriger lenkte kurz nach 16 Uhr sein Auto durch die Göttinger Straße. Unterwegs erlitt er offenbar einen Herzinfarkt, so die Polizei am Dienstag in ihrer Mitteilung. Führerlos kam sein Wagen von der Fahrbahn ab. An Bäumen neben der Straße blieb das Auto stehen. Helfer begannen sofort, den Fahrer wiederzubeleben. Doch selbst dem Rettungsdienst gelang es nicht, das Leben des Seniors zu retten.

