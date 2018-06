700 Wohnungen im Eilverfahren

Das gesteckte Ziel ist ehrgeizig: 700 neue Wohnungen pro Jahr sollen laut einem Beschluss des Ulmer Stadtrates bis 2021 pro Jahr gebaut werden. Frank Pinsler, der Geschäftsführer der städtische Ulmer Wohnungs- und Siedlungsgesellschaft (UWS) machte beim Verbandstag baden-württembergischer Wohnungs- und Immobilienunternehmen (VBW) deutlich, dass dies nur gelingen könne, wenn sämtliche Akteure an einem Strang ziehen.

Ein Drittel der insgesamt 3500 neuen Wohnungen, die Ulm aufgrund des Zuzugs dringend brauche, müssten durch eine dichtere Bebauung in bestehenden Siedlungen entstehen. Insbesondere denkt Pinsler an die in den 50er Jahren geplanten Stadtteile wie Böfingen und Wiblingen. Er weiß auch spätestens seit den heftigen Protesten gegen den Neubau von 39 Reihenhäusern und 144 Geschosswohnungen am „Türmle“ am unteren Eselsberg: Die Anwohner sind in der Regel von „Verdichtung“ nicht begeistert.

Dass Ulm mindestens 3500 Wohnungen bis 2012 braucht, steht für Pinsler außer Frage. Eher noch mehr: Denn ab 2012, mit dem Bau der Neubaustrecke werde es stressfrei möglich sein, in Ulm zu leben und in Stuttgart zu arbeiten. Und der Flughafen, sei dann von Ulm aus schneller zu erreichen als etwa von von Ludwigsburg. Das werde sich massiv auf den Wohnungsmarkt bemerkbar machen.

Ein „Sieben-Punkte-Papier“, woran es beim politisch gewünschten Bau von neuen Wohnungen hakt, stellte Sigrid Feßler, die Direktorin des VBWs vor. Aus Sicht dieses Zusammenschlusses von 300 meist öffentlich-rechtlichen Mitgliedsunternehmen, sind in Ulm zwei Punkte schon jetzt so gut wie umgesetzt. So stehe in Baden-Württemberg dem Neubau oft ein lähmendes Bebauungsplanverfahren im Weg, zwei bis drei Jahre seien keine Seltenheit. In Ulm sei unter einem Jahr als Wartezeit Standard.

Und auch beim darauf baurechtlich folgenden Baugenehmigungsverfahren ist Ulm – zumindest laut Pinsler – dem Rest des Landes voraus. Drei bis vier Monate seien normal. Die Verbandsdirektorin hingegen berichtete aus anderen Gegenden im „Ländle“, wo es anderthalb Jahre dauert, bis der ersehnte rote Punkt an der Baustelle klebt.

Ebenfalls auf dem „Sieben-Punkte-Papier“, steht der Wunsch nach einer Absenkung des Baustandards. Wenn 75 000 neue Wohnungen in Baden-Württemberg bebaut werden sollen, könne es nicht sein, dass etwa bei jeder Einheit zwei wetterfeste Rad-Abstellplätze Pflicht sind. Weitere Punkte: Vereinfachte Ausweisung von Grundstücken, erleichterte Vergabeverfahren, steuerliche Anreize für Investoren sowie Änderungen am zweiten Mietrechtspaket.

Hohe Standards führen zu hohen Mieten

Der Verbandsvorsitzende Robert an der Brügge beklagte, dass zwischen 2000 und 2014 aufgrund zahlreicher kostenintensiver Baustandards die Preise im Wohnungsneubau um 45 Prozent angezogen hätten. Für privat-wirtschaftliche Wohnungsbauunternehmen sei das kein Problem, wenn sie für 13, 14 oder mehr Euro pro Quadratmeter verlangen könnten. Für den kommunalen Wohnungsbau mit einem Versorgungsauftrag für die Bevölkerung müsse es das Ziel sein, für sechs bis maximal 8,50 Euro pro Quadratmeter anbieten zu können.

Lehrstand an Wohnungen gibt es in Ulm laut UWS so gut wie gar nicht. Auch in gesamt Baden-Württemberg liege diese Quote bei unter eibnem Prozent. In sehr ländlichen Gegenden mit keinen Geschäft drumherum, wenig Arbeitsplätzen in der Region und miesem Anschluss an Bus und Bahn könne das manchmal jedoch anders aussehen, so der Verbandsvorsitzende, an der Brügge.

Die zweite relevante Gruppe von Leerständen seien Wohnungen im Privatbesitz, die der Inhaber schlichtweg nicht vermieten. Hier hält der Verbandsvorsitzende den verstärkten Einsatz von Dienstleistern für sinnvoll.