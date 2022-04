7-jähriger Bus-Fan geht allein auf Spritztour: Die endet mit der Polizei

Ein 7-jähriger Junge war am Donnerstag alleine auf Spitztour gegangen. Die endete für ihn allerdings früher als erwartet. Ulmer Polizeibeamte haben ihn in einem Linienbus in Unterweiler aufgesammelt. Der Junge war laut Polizeibericht gegen 19 Uhr zum Arbeitsende des Busfahrers immer noch im Fahrzeug.

Der kleine Ausreißer wollte weiter nach Ulm fahren, heißt es, dabei habe er aber seinen Namen verschwiegen. Der 7-Jährige gestand im Laufe des Gesprächs, dass er ein Bus-Fan sei und gerne Rundfahrten mache.

Allerdings habe er nach Polizeiangaben nicht damit gerechnet, dass der Bus zurück zur Garage fährt. Die Beamten haben den Jungen daraufhin wohlauf zu seiner Mutter zurückgebracht.