65. Kult-Schütteltreff in Roxy Werkhalle

Die nächste Party in der Roxy Cafébar steiht. Am Samstag, 7. Mai, |22.30 Uhr heißt es „Schüttel Dein Speck #65“. Mit dabei sind Deejot Roterfreibeuter und Select. A.Tom. Veranstalter ist die Roxy gemeinnützige GmbH. Karten an der Abendkasse kosten sieben Euro. Und erwartet die Besucherinnen und Besucher beim 65. Schütteltreff: Ein Musik-Mix aus Rock, HipHop, Indie, Reggae, Balkan, Dancehall und Electro Swing, wobei auf ein kilometerlanges Repertoire der letzten Jahrzehnte zurückgegriffen werde. Die beiden Ulmer DJs Deejot Roterfreibeuter und Select. A. Tom bereichern die Szene schon seit vielen Jahren. „Musikgenre-Grenzen-Sprengung“ lautet die Mission, die beide seit 2012 gemeinsam antreibt. Sie legen Musik fernab vom Mainstream auf – und die „Schüttel“- Abende sind inzwischen längst Kult, heißt es in der Vorankündigung.