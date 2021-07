63-Jährige bespuckt Mitarbeiterin der Deutschen Bahn

Eine 63-Jährige hat am Montagnachmittag gegen 15.30 Uhr eine Mitarbeiterin der Deutschen Bahn am Ulmer Hauptbahnhof bespuckt und gestoßen. Nach bisherigem Kenntnisstand war die bulgarische Staatsangehörige bereits gegen 14.15 Uhr mit einem Intercity aus München in Ulm angekommen, wobei sie für die Fahrt wohl kein gültiges Ticket vorzeigen konnte.

Zur Feststellung der Identität wurde die 63-Jährige daher von einer hinzugerufenen Streife der Bundespolizei auf die Dienststelle verbracht, welche sie nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen gegen 15 Uhr wieder verlassen konnte. Nur kurz darauf belästigte die Tatverdächtige offenbar mehrere Reisende am Bahnsteig 2 und geriet wohl in eine verbale Streitigkeit mit einer bis dahin unbeteiligten Mitarbeiterin der Deutschen Bahn. Im Laufe dieser Streitigkeit soll die wohnsitzlose Frau die 46-jährige Mitarbeiterin gestoßen und bespuckt haben.

Alarmierte Kräfte der Bundespolizei konnten die 63-Jährige nach kurzer Flucht am Bahnhof vorläufig festnehmen. Gegen sie wird nun unter anderem wegen des Verdachts der Beleidigung und Körperverletzung ermittelt.