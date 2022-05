60 Einsätze im Jahr: 70-Jähriger hält Polizei auf Trab

Eine hilflose Person liegt nicht ansprechbar auf einer Parkbank oder im Gebüsch. Die meisten Menschen reagieren darauf so, wie es richtig ist: Sie setzen einen Notruf ab, damit Hilfe kommt. Kritisch wird es, wenn der vermeintlich Hilflose bei Eintreffen von Rettungsdienst und Polizei plötzlich aufwacht und die Einsatzkräfte aufs Übelste anpöbelt und sogar schlägt. Vor allem, wenn es nicht bei einem Einzelfall bleibt, sondern sich das Spiel Dutzende Male wiederholt. Genau darüber hatte das Amtsgericht Neu-Ulm zu entscheiden.

Er kommt aus dem Alb-Donau-Kreis

Ein Siebzigjähriger aus dem Alb-Donau-Kreis hatte im vergangenen Jahr sage und schreibe mehr als 60 mal als vermeintlich Hilfloser Einsätze des Rettungsdienstes provoziert und war dabei oft so ausfällig geworden, dass mehr als 30 mal die Polizei zu Hilfe gerufen werden musste. Der Gipfel war dann, dass der Mann, ein geübter Tennisspieler, einmal mit dem linken Ellbogen nach hinten ausschlug und eine Rettungssanitäterin traf, die ihn gerade untersuchte und dabei eine schmerzhafte Prellung am Oberkörper erlitt.

Wie sich vor Gericht herausstellte, handelt es sich bei dem Angeklagten um einen schwer Alkoholkranken, der auch mit zwei Promille noch voll aktionsfähig ist. Richter Tolkmitt ließ von der Rettungssanitäterin eine genaue Schilderung des tätlichen Angriffs vortragen. Drei Polizeibeamte schilderten die üblen Beleidigungen und die gesamte Situation des Angeklagten. Dieser sei inzwischen jedem Polizeibeamten der Illertisser Inspektion und zahlreichen Einsatzkräften des BRK im Landkreis Neu-Ulm aus den reihenweisen Einsätzen bekannt.

Der Angeklagte hatte sich weder im Vorfeld der Verhandlung noch während derselben zu einer Entschuldigung gegenüber der Sanitäterin durchgerungen. Auch ein Schmerzensgeld hatte er der Geschädigten nicht angeboten. Zum ersten Verhandlungstermin war der Mann erst gar nicht erschienen, worauf ein Haftbefehl erlassen wurde. Der Untersuchungshaft folgte eine „Ersatzfreiheitsstrafe“, weil der Mann eine Geldstrafe des Amtsgerichts Ulm nicht bezahlt hatte. So war er nun in Handschellen aus der Justizvollzugsanstalt vorgeführt worden.

Anwalt: Körperverletzung allenfalls fahrlässig verübt

Staatsanwältin Högel plädierte auf eine hohe Geldstrafe von 100 Tagessätzen und Rechtsanwalt Berger als Nebenklagevertreter forderte eine Haftstrafe von sechs Monaten. Pflichtverteidiger Hasl warf ihm daraufhin vor, sein Plädoyer sei „völlig an der Sache vorbeigegangen“. Der Schlag gegen die Sanitäterin sei „dermaßen aufgebauscht“ worden, dass er das nicht nachvollziehen könne. Das sei „ohne jede Absicht“ geschehen und außerdem könne man eine verminderte Schuldfähigkeit nicht ausschließen, sodass die Körperverletzung allenfalls fahrlässig verübt worden sei.

Der Angeklagte schloss sich seinem Verteidiger im Schlusswort an. Seine linke Schulter sei verletzt, sodass er Schmerzen erlitten habe, als ihn die Sanitäterin auf mögliche Verletzungen abtastete. Deshalb habe er sich dagegen gewehrt. Eine Äußerung des Angeklagten nach seiner Festnahme gegenüber einem Polizeibeamten, dass er sich von keiner Frau anfassen lasse, wurde vom Richter nicht in die Beweislage einbezogen, da sie nicht mehr ins Gewicht fiel.

Alkoholsucht behandeln lassen

So erging das Urteil: sechs Monate Haft, die drei Jahre auf Bewährung ausgesetzt werden. Dem Verurteilten wird ein Bewährungshelfer beigeordnet. Eine restliche Geldstrafe aus Ulm in Höhe von 900 Euro muss bezahlt werden, dazu kommen als Auflagen 300 Euro Schmerzensgeld an die Sanitäterin sowie 2700 Euro an den BRK-Kreisverband Neu-Ulm.

Abschließend gab Richter Tolkmitt dem Angeklagten die Empfehlung, seine schwere Alkoholsucht behandeln zu lassen und zu überlegen, ob er nicht in einer Seniorenwohnanlage besser aufgehoben sei als alleinstehend in seinem Haus. Nach einer Woche Bedenkzeit wird das Urteil rechtskräftig, falls keine Berufung eingelegt wird.