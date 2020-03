5000 Euro Belohnung für Hinweise – Altöl illegal im Wasserschutzgebiet entsorgt

Gut einen Monat ist es her, dass Unbekannte mehrere Altölkanister im Wasserschutzgebiet im Donauried entsorgt haben. Jetzt haben die Landeswasserversorgung und die Stadt Langenau eine Belohnung von 5000 Euro ausgesetzt für Hinweise, die zur Ermittlung der Täter helfen.

Wie die Landesversorgung mitteilt, hätten aufmerksame Passanten am 3. und 5. Februar an der Bahnlinie von Langenau nach Elchingen und in der Nähe der Fassungsbrunnen der Landeswasserversorgung südlich von Langenau an drei Stellen mehrere Ölkanister gefunden. Ausgeleertes Öl war bereits in den Boden eingesickert.

Nach Alarmierung von Polizei und Feuerwehr wurden jeweils mehrere Kubikmeter verunreinigter Boden abgegraben und entsorgt. Die Kosten dafür trage der Steuerzahler, heißt es.

Eine der Versickerungsstellen liegt am Schammenbach, der in die Nau mündet. Eine andere Versickerungsstelle liegt nur wenige Meter von den Trinkwasserbrunnen entfernt.

Das vorsätzliche Versickern von Mineralöl nahe einer Trinkwasserversorgungsanlage stellt laut Strafgesetzbuch einen besonders schweren Fall einer Umweltstraftat dar, der mit einer Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren bestraft werden kann.

Trinkwasser von drei Millionen Menschen gefährdet

Konkret geht es um die Gefährdung der Trinkwasserversorgung von drei Millionen Menschen nicht nur im Großraum Stuttgart und im Nordosten Baden-Württembergs, sondern auch ortsnah in den Gemeinden Langenau, Rammingen, Asselfingen, Niederstotzingen und Elchingen.

Die Landeswasserversorgung hat nach eigenen Angaben die Eigenüberwachung ihrer Wasserschutzgebiete und ihrer Fassungsanlagen verstärkt.

Die Staatsanwaltschaft Ulm sowie die Ulmer Polizei haben derweil die Ermittlungen übernommen. Die Bevölkerung – insbesondere Spaziergänger, Radfahrer und Landwirte – werden gebeten, verdächtiges Verhalten im Donauried zwischen Langenau und Sontheim an der Brenz zu melden.

Das Landratsamt und die Polizei bitten Personen, die zur Ölversickerung sachdienliche Hinweise geben können, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 0731 1880 zu melden.