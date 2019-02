500.000 Euro: Hoher Schaden an der Unfall-Tram

Nach dem Straßenbahnunfall am Samstag rechnen die Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm (SWU) mit einem Sachschaden in Höhe von 500 000 Euro. Die Unfallstraßenbahn ist erheblich beschädigt. Durch den Aufprall brach nach Angaben der SWU beim Wagen Nummer 50 das zweite Gelenk in zwei Teile.

Ein Fachmann der Herstellerfirma Siemens werde nach Ulm kommen, um eine genauere Abschätzung über den Umfang und die Höhe des Schadens abzugeben. Der Unfallwagen wurde im Dezember 2008 in Dienst gestellt und hat seither rund eine Million Kilometer zurückgelegt.

Wie berichtet, hatte am Samstagvormittag ein Combino-Straßenbahnwagen einen folgenschweren Unfall. Gegen 10.15 Uhr war der 31 Meter lange Wagen an der Einmündung Wagnerstraße/Beyerstraße entgleist und fuhr anschließend in eine Mauer am Fußweg Beyerstraße.

„Die SWU Verkehr bedauert zutiefst diesen schweren Unfall“, zeigt sich SWU-Verkehr-Geschäftsführer André Dillmann bestürzt über die Ereignisse. „Es war Glück im Unglück: Wir können sehr froh sein, dass bei dem Unfall Fahrgäste und Passanten nicht schwer verletzt worden sind“.

Die Strecke der Linie 2 konnte am frühen Sonntagnachmittag wieder für den Trambetrieb freigegeben werden, nach gründlichem Check durch die Betriebsverantwortlichen.

Um die Unfallursache gerichtsfest zu klären, hat die Ulmer Staatsanwaltschaft einen Sachverständigen bestellt. Dieser hat unmittelbar nach dem Unfall vor Ort seine Arbeit aufgenommen.

Unabhängig davon stellt die SWU Verkehr eigene Untersuchungen an. „Klar ist: Die Stadtwerke haben ein ebenso großes Interesse an einer schnellen Aufklärung.“ Wir können dem Bericht des Sachverständigen jedoch nicht vorgreifen“, bittet André Dillmann um Verständnis dafür, dass sich die SWU Verkehr zu den Ursachen erst später äußert.

Kein Kommentar zu Spekulationen

Deswegen will sich Dillmann auch nicht zu Spekulationen äußern, ob der Straßenbahnfahrer möglicherweise eine rote Ampel überfahren hat und so durch eine mit der Ampel gekoppelte Weiche aufs falsche Gleis geriet. „Jeder will irgendetwas gesehen haben“, kommentiert SWU-Pressesprecher diese Gerüchteküche. Daran wollten sich die Stadtwerke nicht beteiligen.

Schon vor Inbetriebnahme der Linie 2 sind immer wieder Autofahrer im Gleisbett der Straßenbahn gestrandet. Hier haben Stadt und SWU mit Markierungen und Schildern nachgebessert. Trotzdem kommt es immer wieder zu Unfällen.

Auf den laufenden Betrieb der Straßenbahn habe der Ausfall eines Zugs keine Auswirkungen. Für den Regelbetrieb auf Linie 1 würden sechs Fahrzeuge benötigt, für die Linie 2 zwölf. „Wir haben noch Reserve“, sagt Jünke in Blick auf die 21 verbleibenden fahrbereiten Zügen.

Die Bergung der Unfalltram gestaltete sich wie berichtet aufwendig. Das Fahrzeug musste am zweiten Gelenk vollends aufgetrennt, dann angehoben und in zwei Teilen wieder auf das Gleis gesetzt werden. Danach konnte es von einem Arbeitswagen in den etwa einen Kilometer entfernten Verkehrsbetriebshof abgeschleppt werden.

Samstagnacht gegen 23.30 Uhr waren das Fahrzeug abgeschleppt und die Unfallstelle vollkommen geräumt.

Am Sonntagvormittag kontrollierten SWU-Mitarbeiter Gleisanlagen, Fahrdraht und Gleisüberwege. Nach mehreren Probefahrten speziell auf dem Unfallabschnitt erteilten die Verantwortlichen dann gegen 14 Uhr grünes Licht: Die Betriebssicherheit war wieder hergestellt .