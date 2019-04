50 Kilo Marihuana geschmuggelt: Drogendealer-Trio aus Erbach verurteilt

13 Monate sitzen die drei Männer, die 50 Kilogramm Marihuana aus den Niederlanden und Tschechien nach Erbach geschafft haben, bereits in Untersuchungshaft – jetzt kommen mehr als 15 Jahre Gefängnis für das Dealer-Trio aus Erbach hinzu.

Allerdings trifft es die drei Angeklagten nicht gleich, was die Länge der Haftstrafe angeht: Während der Kopf des Trios sechs Jahre und acht Monate durch die Kammer am Landgericht Ulm aufgebrummt bekommen hat, müssen die beiden anderen Angeklagten, die hauptsächlich als Kurierfahrer eingesetzt worden sind, für knapp vier sowie knapp fünf Jahre einsitzen. Doch der Fall erregte nicht nur aufgrund der hohen geschmuggelten Drogenmenge Aufmerksamkeit.

Einwände gegen Ermittlungen

Zwar handelt es sich bei der verhandelten Menge um eine hundertfach überschrittene „geringe Menge“ – doch der Prozess sticht auch deshalb aus den etlichen Verfahren um Großdealer heraus, weil vier von den sechs Anklagepunkten des Prozesses vor dem Landgericht Ulm abgetrennt worden sind. Die Beweislage der zwei sogenannten Beschaffungsfahrten ins Ausland ist recht klar, doch in vier Fällen muss die Rechtmäßigkeit der polizeilichen Ermittlungen geprüft werden.

Die Grundfrage, der sich die Ermittler und zuständigen Richter stellen muss, lautet: War die Überwachung der Telekommunikation des Drahtziehers des Trios, die aus einem anderen Prozess stammt, überhaupt rechtmäßig? Die aufgezeichneten Gespräche und SMS waren es letzten Endes, die zur Verhaftung der drei Männer vor mehr als einem Jahr geführt haben, weil diese eine Schmuggelaktion nach Tschechien preisgaben und die Ermittler nach der Übergabe beim Grenzübergang Marienberg zuschnappten.

„Die Verhandlung hat nach zwölf Terminen sein vorläufiges Ende gefunden“, sagte der vorsitzende Richter Wolfgang Fischer bei der Urteilsverkündung am Montag. Die Kammer folgte in groben Zügen dem Plädoyer, das am Morgen Staatsanwalt Andreas Kröner vorgetragen hatte. Sie sieht es als erwiesen an, dass in den beiden Fällen rund zwanzig sowie dreißig Kilogramm Marihuana in „guter Qualität“ im Ausland erworben und anschließend nach Neu-Ulm sowie Erbach und Donaurieden verbracht worden sind.

Der Einkaufspreis der in einem der beiden Fälle beschlagnahmten Drogen beläuft sich auf über 100 000 Euro. Allein in einer Schmuggelaktion wurden 38 Päckchen, meist in halbe Kilogramm portioniert, in eine Mercedes B-Klasse verbaut.

Urteil noch nicht rechtskräftig

Strafmindernd kommt den drei Männern ihr Teilgeständnis zu. Der Kopf des Trios ist zudem schwer drogenabhängig und muss nach einem Jahr und vier Monaten in Haft in eine Entziehungsanstalt. Er wurde wegen der zweifachen Einfuhr und Handel verurteilt, die beiden anderen Angeklagten jeweils wegen Beihilfe zur Einfuhr und Handel respektive wegen Täterschaft bei der Einfuhr und Beihilfe beim Handel. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

