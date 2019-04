50 000 Euro Schaden bei Dachstuhlbrand in Einfamilienhaus

Bei einem Feuer in einem Einfamilienhaus in Langenau (Alb-Donau-Kreis) ist ein Schaden von rund 50 000 Euro entstanden. Vermutlich habe ein Defekt an der Solarstromanlage auf dem Dach des Hauses zu dem Dachstuhlbrand am Sonntagabend geführt, teilte die Polizei am Montag mit. Drei Bewohner, 49, 20 und 15 Jahre alt, kamen mit leichten Anzeichen auf Rauchvergiftungen zur Untersuchung ins Krankenhaus. Damit die Einsatzkräfte der Feuerwehr die überhitzten Teile der Photovoltaikanlage löschen konnten, musste der Dachstuhl von innen geöffnet werden. Ob das Haus noch bewohnbar ist, konnte die Polizei am Montag zunächst nicht sagen.

Mitteilung der Polizei