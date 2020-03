Die Zahl der Menschen, die in Ulm und im Alb-Donau-Kreis positiv auf das Coronavirus getestet worden sind, steigt. Am Dienstagabend waren es um 17 Uhr 45 bestätigte Fälle, so das Gesundheitsamt. Diese verteilen sich auf 26 Fälle im Landkreis (196 000 Einwohner) und 19 Fälle in der Stadt Ulm (126 000 Einwohner).