4000 Euro für „Platz an der frischen Luft“

Den Wusch nach einem „Platz an der frischen Luft“ hatten die Klienteninnen und Klienten der Ulmer Wohnungslosenhilfe seit dem Bezug der Räume in der Besserstraße. Nun wurde ein erster Schritt zur Realisierung eines kleinen Outdoorbereichs getan: Katrin Vrkaš und Norman Kurock nahmen den symbolischen Scheck über 4000 Euro vom Verein Humanaktiv entgegen.

„Unsere Klienteninnen und Klienten fühlen sich außerhalb der Innenräume nirgends willkommen“, erklärte Katrin Vrkaš, die Leiterin der Ulmer Wohnungslosenhilfe, wie der Wunsch nach einem Außenbereich entstand. Es gibt am Gebäude keine Stelle zum Aufenthalt im Freien, ohne direkte Nachbarn durch Geräusche zu stören. Musik hören oder auch mal miteinander ungezwungen zu reden, was für andere ganz normal ist, sollte auch für Besucher und Bewohner der Wohnsitzlosenhilfe möglich sein, ohne dass sich Anwohner ringsum durch anhaltende Geräusche belästigt fühlen. Ein direkt gegenüber der Straße gelegener Grünstreifen, der an einen öffentlichen Parkplatz grenzt, sei ideal für einen Außenbereich, heißt es in einem Bericht des Vereins.

Ein erster Teil der Kosten zur Realisierung, könne nun durch die Spende von 4000 Euro gedeckt werden. Vrkaš, freute sich über die erneute Unterstützung des Hilfswerks der Neuapostolischen Kirche. Insgesamt werden die Kosten allerdings höher liegen. Da Auflage der Stadt ist, den vorhandenen Baumbestand zu erhalten und kein Wurzelwerk zu beschädigen, wird ein Landschaftsarchitekt einen Plan erstellen. So steigen die Kosten, denn alleine mit ehrenamtlichen Helfern komme man da nicht weiter, so Katrin Vrkaš. Im Frühjahr 2023 sollen die Arbeiten starten.