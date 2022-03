40-Jähriger am Hauptbahnhof angegriffen

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag ist ein 40-Jähriger am Ulmer Hauptbahnhof angegriffen und dabei am Kopf verletzt worden.

Bisherigen Informationen zufolge soll der 40 Jahre alte Mann zunächst in eine verbale Streitigkeit mit dem späteren Angreifer geraten sein, woraufhin dieser den Geschädigten gegen 2.15 Uhr zu Boden gestoßen und ihn anschließend am Boden liegend mit seinen „unbeschuhten Füßen“, so die Polizei, getreten haben soll.

Hierbei erlitt der 40-Jährige eine Platzwunde auf der Stirn und verlor einen Zahn. Er wurde durch Einsatzkräfte noch vor Ort versorgt und anschließend in ein Krankenhaus verbracht.

Der Täter flüchtete aus dem Hauptbahnhof in unbekannte Richtung. Mithilfe einer vorliegenden Personenbeschreibung konnte jedoch kurze Zeit später ein 48-jähriger Tatverdächtiger angetroffen und auf die Dienststelle gebracht werden. Gegen den bereits polizeibekannten Mann ermittelt nun die Bundespolizei wegen des Verdachts der Körperverletzung.