39 000 Euro fließen in Jugendprojekte im Landkreis

In 65 Projekte von Jugendhäusern, Jugendgruppen, Vereinen und Schulen im Alb-Donau-Kreis fließen mehr als 39 000 Euro aus der Aktion „Mitmachen – Ehrensache“. Am 5. Dezember 2018 hatten 1660 Schüler der Jahrgangsstufen sieben bis neun aus 38 Schulen im Landkreis einen Tag lang in einem Betrieb, einem Supermarkt oder in anderen Einrichtungen gearbeitet und das Geld für Jugendprojekte im Landkreis gespendet. Auch bei der Schwäbischen Zeitung in Ehingen arbeitete ein Schüler einen Tag lang für den guten Zweck. Landesweit gesehen ist der Alb-Donau-Kreis beim Gesamterlös Spitzenreiter, teilte das Landratsamt nun mit.

Landrat Heiner Scheffold übergab die Gutscheine am Freitag im Haus des Landkreises in Ulm an die verschiedenen Projekte und Institutionen. Der Alb-Donau-Kreis beteiligte sich zum vierzehnten Mal an der Aktion. 1085 Betriebe und Organisationen hatten Jugendlichen am 5. Dezember vergangenen Jahres einen oder mehrere eintägige Arbeitsplätze angeboten. Daran beteiligte auch das Landratsamt Alb-Donau-Kreis selbst. Dort jobbten 15 Jugendliche einen Tag lang für einen guten Zweck.

Das Vergabegremium der Aktion, an dem Mitglieder des Kreisjugendrings, des Vereins Jugendhäuser Alb-Donau und des Landratsamtes sowie Vertreter der Jugendlichen beteiligt sind, hatte über die Mittelvergabe entschieden.

Landrat Heiner Scheffold dankte allen Schülern für ihr Engagement. „Durch die Teilnahme an der Aktion haben alle Beteiligten einen wertvollen Beitrag zum gesellschaftlichen Miteinander geleistet. Die Verknüpfung von ersten Schritten in die Berufswelt mit dem Erarbeiten von Spenden für Jugendprojekte ist das Besondere an der Aktion“, so Scheffold.

Einen ersten Platz unter den 20 Landkreisen und Städten, die mitgemacht haben, belegte der Alb-Donau-Kreis auch bei der Zahl der jungen Botschafter aus den verschiedenen Schulen, die für dieses Projekt im Vorfeld in ihren Schulen geworben hatten. Insgesamt waren es 160 Mädchen und Jungen. Auch die Zahl der Arbeitgeber, die einen eintägigen Schnupper-Arbeitsplatz zur Verfügung gestellt hatten, war die höchste im Landesvergleich.

Seit 2005 haben sich im Alb-Donau-Kreis an dieser jährlichen Ehrenamtsaktion mehr als 13 000 Schülerinnen und Schüler beteiligt und mehr als 370 000 Euro für Jugendprojekte im Landkreis erarbeitet.