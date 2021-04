3500 Impfungen täglich: Impfzentrum arbeitet mit voller Kraft

Das Impfzentrum Ulm arbeitet seit Montag mit der planmäßigen vollen Kapazität, den gesteigerten Impfstofflieferungen sei Dank. Unter der Woche werden nun täglich etwa 2750 Impfungen verabreicht, dazu kommen rund 800 Impfungen pro Tag durch die mobilen Impfteams. Doch noch mehr wären möglich.

Schon vor Monaten Erhöhung angeboten

Wie Professor Bernd Kühlmuß, der ärztliche Leiter, am Montag mitteilte, werden momentan an Wochenenden 1850 Impfungen pro Tag durchgeführt, wohl ab Mai sollen es dann auch an den Wochenenden 3500 Impfungen sein. Ulm könnte aber noch mehr impfen, es hatte dem Sozialministerium bereits vor Monaten eine Erhöhung der Impfzahlen angeboten – organisatorisch und baulich sei das Impfzentrum „bereits vorbereitet“.

Momentan werden die Impfstoffe von Biontech, Moderna und Astrazeneca verimpft. Alle verfügbaren Termine würden nach wie vor gut gebucht. Die Arbeit vor Ort laufe ohne größere Störungen, die Stimmung im Impfzentrum sei „unverändert gut“.

Menschen bis in Ravensburg werden versorgt

Weiterhin führen die mobilen Impfteams des Ulmer Impfzentrums durchschnittlich mehr als 800 Impfungen am Tag durch und versorgen dabei Menschen im Alb-Donau-Kreis, den Landkreisen Biberach, Göppingen, Heidenheim, Ravensburg und der Stadt Ulm. Derzeitige Schwerpunkte seien Impfungen in Einrichtungen für Tagespflege, betreutes Wohnen, der Eingliederungshilfe und ähnliche Einrichtungen. Nach und nach werden die Mitarbeiter auch bei wohnortnahen Impfaktionen für ältere, mobilitätseingeschränkte Menschen eingesetzt.