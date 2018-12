35 000 Euro Schaden nach Unfall

Bei eibnem Unfall in Ehingen entstand ein Sachschaden von 35 000 Euro.

Der 62-Jährige Lenker eines VW-Caddy mit einem Anhänger fuhr am Freitagabend kurz vor 18:00 Uhr von Frankenhofen aus in Richtung Bundesstraße 465. An der Kreuzung zur B 465 missachtete er die Vorfahrt eines aus Richtung Ehingen kommenden Sattelzuges eines 42-Jährigen. Beim Zusammenprall wurde niemand verletzt. Am Lkw entstand ein Schaden von ca. 25 000 Euro am Pkw und Anhänger ein Schaden von 10 000 Euro. Neben der Polizei waren auch die Feuerwehren aus Altsteußlingen, Ehingen und Frankenhofen eingesetzt. Vorsorglich wurde auch der Rettungsdienst zum Unfallort beordert.