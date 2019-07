31 Sachen zu schnell – Polizei zieht Tempo-Sünder aus dem Verkehr

Die Polizei hat am Dienstagmorgen in Ulm Tempo-Sünder gestoppt. Sie kontrollierte nach eigenen Angaben die Geschwindigkeit im Bereich der Blautalbrücke in Fahrtrichtung Berliner Ring. Dort sind 50 Stundenkilometer erlaubt.

Sieben Fahrer fuhren laut Polizei mindestens 21 Sachen zu schnell. Einer war sogar mit 81 Stundenkilometer unterwegs. Die Fahrer erwartet jetzt ein Bußgeld zwischen 80 und 120 Euro und ein Punkt im Zentralregister.

Zwar ist im Bereich des Polizeipräsidiums Ulm die Zahl der Unfälle durch zu schnelles Fahren im vergangenen Jahr auf 789 zurückgegangen. Dennoch bleibt laut Polizei zu schnelles Fahren eine der Hauptursachen schwerer Unfälle.

Deshalb wollen die Beamten konsequent dagegen vorgehen. Sie wollen die Straßen für alle sicherer machen. Die Polizei wird ihre Kontrollen fortsetzen, kündigt sie an.