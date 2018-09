30-Jähriger stirbt beim Einstein-Marathon

Beim Einstein-Marathon in Ulm und Neu-Ulm ist Sonntag ein 30-jähriger Teilnehmer gestorben. Der Mann brach gegen 11 Uhr vormittags auf Höhe des Stadthauses zusammen. Laut Claus-Martin Muth, dem leitenden Notarzt beim Einsteinmarathon, fingen andere Teilnehmer sofort an, den auf der Zielgeraden liegenden Mann zu reanimieren, bis Helfer des Roten Kreuzes bei ihm waren.

15 Minuten lang reanimiert

Knapp 15 Minuten wurde der Mann auf der Zielgeraden reanimiert. Dann gab es wohl einen ersten Lichtblick. Doch auf dem Weg ins Krankenhaus sei der Mann erneut kollabiert und nach weiteren Reanimationsversuchen in der Klinik schließlich gestorben.

Die Ursache für den plötzlichen Tod des Mannes ist noch unklar. Er soll zwar vor knapp zwei Wochen eine Erkältung gehabt haben. „Ob die damit etwas zu tun hat, können wir aber nicht sagen“, so Muth.

Auch ein weiterer Teilnehmer musste reanimiert werden. Er war als Radbegleiter bei der Veranstaltung tätig und erlitt noch vor dem Start einen Herzinfarkt. Dem Mann mussten laut Muth auch Stents, also Gefäßstützen, gesetzt werden. Er sei aber wieder wohlauf.

Knapp 13000 Sportler gehen am Sonntag beim Einstein-Marathon in Ulm an den Start. Der Halb-Marathon ist die beliebteste Distanz. Das ist die Strecke aus der Vogelperspektive,