3-Millionen-Spende: Liqui Moly spendet noch mehr Produkte an Rettungskräfte

Liqui Moly hat am Gründonnerstag eigene Produkte im Wert von einer Million Euro als Spende zur Verfügung gestellt. Krankenhäusern, Rettungsdiensten und Feuerwehren sollte damit geholfen werden, einsatzbereit zu bleiben.

„Eine gute Sache, die auch in einem unglaublichen Umfang angenommen wird. Bis jetzt haben wir schon fast 1500 Sendungen zu verschicken“, schreibt Geschäftsführer Ernst Prost in einer E-Mail an die Beschäftigten.

Schon nach ein paar Tagen habe er festgestellt, „was für eine gigantische Lawine“ er mit der Ankündigung losgetreten habe. Deswegen packe Liqui Moly noch einmal zwei Million Euro an kostenloser Ware für diejenigen, die sich um Gesundheit und Leben kümmern, oben drauf.

„Wer möchte schon auf der Fahrt ins Krankenhaus mit dem Sanka auf offener Straße liegen bleiben, bloß weil der Motor verreckt?“, schreibt er.

Der Auftragseingang sei schwach, aber es gingen weiterhin jeden Tag Aufträge ein. In spätestens vier bis sechs Wochen werde sich die Nachfrage erhöhen, erwartet Prost. Dann mache derjenige das Geschäft, der liefern könne. „Das werden wir sein, weil wir aus dem Vollen schöpfen können und weil wir bewiesen haben, dass man sich auf uns verlassen kann“, kündigt der Geschäftsführer an.