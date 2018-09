29-Jähriger sticht auf Restautant-Mitarbeiter ein: Anklage wegen versuchten Mordes

Gegen einen 29 Jahre alten Mann aus Ulm hat die Staatsanwaltschaft Ulm Anklage zur Ulmer Schwurgerichtskammer wegen versuchten Mordes, gefährlicher Körperverletzung und versuchten schweren Raubes erhoben.

Am 17. Mai 2018 soll der Angeschuldigte etwa gegen 22.50 Uhr vermummt und mit einem Messer bewaffnet ein in der Ulmer Platzgasse befindliches Fastfoodrestaurant in der Absicht betreten haben, den Schnellimbiss auszurauben, in dem lediglich ein Mitarbeiter anwesend war. In Ausführung seines Tatplans – so der Anklagevorwurf – begab sich der 29-Jährige zielgerichtet und den Überraschungseffekt ausnutzend zum Restaurantangestellten und führte mit dem in der Hand gehaltenen Messer umgehend eine Stichbewegung in Richtung des Oberkörpers des Opfers aus, mutmaßlich, um dieses unschädlich zu machen.

Tod billigend in Kauf genommen

Die Anklagebehörde wirft dem Angeschuldigten vor, dass er dabei zumindest billigend in Kauf genommen habe, dass dieser und weitere folgende Stiche für das Opfer auch tödliche Folgen haben könnten. Nur aufgrund der geistesgegenwärtigen und beherzten Gegenwehr des Restaurantmitarbeiters, dem es gelang, die Messerattacken abzuwehren und den Angeschuldigten aus dem Schnellimbiss hinaus zu drängen, wo er mit Hilfe des zufällig anwesenden Restaurantbetreibers überwältigt werden konnte, wurde das Opfer nicht schwerer verletzt. Dennoch erlitt der Mitarbeiter zahlreiche oberflächliche Schnittverletzungen an seinen Armen und am Oberkörper.

Die Staatsanwaltschaft, welcher ein Überwachungsvideo von der Tat vorliegt, bewertet das Verhalten des Angeschuldigten, der während der Tat erheblich alkoholisiert war und sich zu den Vorwürfen bislang nicht äußerte, als Versuch eines heimtückischen Mordes aus Habgier. Er befindet sich seit seiner Festnahme am Tattag in Untersuchungshaft.