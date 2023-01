27-Jähriger gesteht Messerattacke auf zwei Mädchen in Illerkirchberg

In einer förmlichen Vernehmung hat der 27-jährige Tatverdächtige den Messerangriff auf zwei Mädchen in Oberkirchberg, einem Teilort von Illerkirchberg, Anfang Dezember eingeräumt. Darüber haben Staatsanwaltschaft und Polizei jetzt informiert. Die Vernehmung hat bereits am 5. Januar stattgefunden.

Verhört wurde der Beschuldigte in einem Justizvollzugskrankenhaus, in dem er sich seit der Tat vom 5. Dezember befindet. Er hatte sich bei dem Angriff auf die Mädchen vermutlich selbst schwere Verletzungen zugezogen. Neben der Tat, die der Mann einräumte, hat er laut Behörden zudem ausgesagt, dass er die Mädchen bis dahin nicht gekannt haben soll.

Der 27-jährige Asylbewerber aus Eritrea soll am 5. Dezember zwei Mädchen auf dem Weg zur Schule angegriffen haben. Beide Schülerinnen wurden dabei schwer verletzt, das eine erlag am Ende ihren Verletzungen. Das andere Mädchen hat das Krankenhaus zwischenzeitlich wieder verlassen können.

Die Angaben des Tatverdächtigen stimmen laut Staatsanwaltschaft und Polizei mit den mittlerweile vorliegenden Erkenntnissen der Spurenauswertung überein. So konnten sowohl am mutmaßlichen Tatmesser als auch an seiner Kleidung DNA-Spuren der getöteten 14-Jährigen festgestellt werden. Am fraglichen Messer befand sich zudem DNA-Material des Beschuldigten.

Warum der Mann die Mädchen überhaupt angegriffen hat, ist weiterhin unklar. Zwar hat der Beschuldigte während der Vernehmung wohl Angaben dazu gemacht, diese werden jedoch noch nicht öffentlich genannt. „Angaben des Beschuldigten hierzu bedürfen der weiteren Überprüfung und können zum derzeitigen Ermittlungszeitpunkt ohne Gefährdung des Untersuchungszwecks noch nicht mitgeteilt werden“, so Polizei und Staatsanwaltschaft dazu.