2,53 Meter langer Rekord-Wels: Das ist der Stand der Ermittlungen

Der Fang eines 2,53 Meter langen Wels in einem Baggersee bei Elchingen im Landkreis Neu-Ulm hat in der Region für Aufregung gesorgt. Dabei geht es vor allem um eine Frage: Wurde das Tier wieder zurück in den See geworfen? Wenn ja, wäre das ein Verstoß gegen das Tierschutzgesetz.

Die Ermittlungen des Landratsamtes Neu-Ulm zur Klärung dieser Frage sind auch drei Monate nach dem Bekanntwerden des Fangs noch nicht abgeschlossen, wie Michael Angerer, Leiter des Fachbereichs Naturschutz im Landratsamt, auf Nachfrage der „Schwäbischen Zeitung“ mitteilt.

Die Wahrheitsfindung gestalte sich schwierig, da die Beteiligten den Vorwurf „nicht zugeben“. „Somit liegt die Beweislast bei uns“, sagt Angerer. Nun müssten Zeugen gefunden werden, die den Sachverhalt lückenlos beweisen können.

Das Fang-Team von links: Lasse Grampp, Jürgen Röhberg und Fänger Benjamin Grampp. (Foto: Black Cat Team)

Im Internet war bis vor drei Monaten auch ein Video vom vermeintlichen Freilassen des gefangenen Rekord-Wels’ hochgeladen. Dies wurde in der Zwischenzeit gelöscht, die Behörden wissen aber von den Aufnahmen. „Doch wer sagt, dass es sich bei dem Wels tatsächlich um den gefangenen Wels handelt?“, sagt Angerer.

Schon allein, dass der Fall öffentlich wurde, lässt hoffen, dass so etwas nicht nochmal passiert. Michael Angerer, Leiter des Fachbereichs Naturschutz

Einige Anhörungen der Beteiligten hätten, so der Fachbereichsleiter, bereits stattgefunden, die eine oder andere stehe aber noch aus. So zum Beispiel die des Fischereivereins. Über den Inhalt der Vernehmungen könne er keine Auskunft geben – es seien laufende Ermittlungen. Nur so viel: Inzwischen seien auch Anwälte eingeschaltet worden.

Auch wenn der Vorfall womöglich nicht bis ins letzte Detail aufgeklärt werden könne – oder trotz eines Verstoßes wegen Mangels an Beweisen niemand bestraft werde könne, sieht Martin Angerer schon jetzt zumindest einen „Teilerfolg“ bei der Sache: „Schon allein, dass der Fall öffentlich wurde, lässt hoffen, dass so etwas nicht nochmal passiert“, sagt er: „Die Menschen sollen sehen, dass hier auch ganz genau ermittelt wird.“

Angler Benjamin Grampp steht mit dem gefangenen Wels in dem See nahe Elchingen. (Foto: Black Cat Team)