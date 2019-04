250 Asylbewerber sollen hier unterkommen: Was kommt auf die Bürger zu?

Es hätte ein hitziger Abend werden können. Vertreter der Regierung von Schwaben informierten in der Gemeinschaftshalle Ludwigsfeld über die in Neu-Ulm geplante Außenstelle des Ankerzentrums Donauwörth. Dort sollen bis zu 250 Asylbewerber unterkommen.

Bei einer ähnlichen Veranstaltung in Mering (Kreis Aichach-Friedberg) hatten vor wenigen Wochen mehr als 300 Bürger massive Sicherheitsbedenken und Ängste geäußert, außerdem hatten Aktivisten der rechtsextremen Identitären die Versammlung als Plattform genutzt und waren mit einem Banner aufs Podium gestiegen. In Neu-Ulm nahm der Abend einen komplett anderen Verlauf.

Veranstaltung dauerte eine knappe Dreiviertelstunde

In die Gemeinschaftshalle kamen inklusive Stadträte und Mitarbeiter der Verwaltung etwa drei Dutzend Besucher. Die wenigen Bürger, die sich zu Wort meldeten, fragten ruhig und sachlich. So dauerte die Informationsveranstaltung nur eine knappe Dreiviertelstunde.

Zu einem Informationsabend der Regierung von Schwaben über die Unterkunft kamen lediglich etwa drei Dutzend Bürger. (Foto: Alexander Kaya)

Die schwache Resonanz hängt vermutlich damit zusammen, dass die geplante Unterkunft nicht in der Stadtmitte oder in einem Wohngebiet steht, sondern im Industriegebiet Starkfeld, neben dem Parkplatz von Lidl, Sixt und dm. Die Geschäftsleute im Umfeld informierte die Regierung bereits vor einer Woche bei einer eigenen Veranstaltung über das Vorhaben.

In Ludwigsfeld saßen Regierungspräsident Erwin Lohner, sein Stellvertreter Josef Gediga sowie Frank Kurtenbach, Leiter der Anker-Einrichtung Donauwörth, auf dem Podium. „Anker“ steht für „Ankunft, Entscheidung, Rückführung“.

Die umstrittenen Aufnahmestellen sollen für schnellere Entscheidungen in Asylverfahren sorgen. Das Ankerzentrum in Donauwörth wird jedoch immer voller. Momentan leben dort 830 Menschen. Monatlich kommen etwa 50 dazu. „Wir müssen versuchen, eine gewisse Entlastung zu schaffen“, begründete Erwin Lohner die Entscheidung für eine weitere Außenstelle neben den zwei bestehen Dependancen in Augsburg und der geplanten in Mering.

Gebäude bereits 2016 hergerichtet worden

Das leer stehende Speichergebäude im Starkfeld sei bereits 2016 für die Aufnahme von Flüchtlingen hergerichtet, damals aber nicht benötigt worden – jetzt hat die Regierung von Schwaben das Gebäude übernommen. Oberbürgermeister Gerold Noerenberg erläuterte auf Nachfrage einer Bürgerin, dass der Gesetzgeber entschieden habe, dass Flüchtlingsunterbringung kein Wohnen sei, weil es nicht von Dauer sei: „Die Stadt musste die Baugenehmigung erteilen“ – auch wenn die Unterkunft im Industriegebiet liegt, wo Wohnungen in der Regel nicht zulässig sind.

Derzeit werde die Unterkunft noch hergerichtet, sagte Erwin Lohner. Es wird einen Eingangsbereich geben, in dem kontrolliert wird, wer ein und aus geht. Das Gelände wird umzäunt. Außerdem werde ein Sicherheitsdienst rund um die Uhr vor Ort sein.

Etwa die Hälfte der in Neu-Ulm untergebrachten Asylbewerber werde aus der Türkei kommen, 30 Prozent aus Gambia, der Rest aus Nigeria. Darunter seien alleinreisende Männer, aber auch viele Familien. Es handelt sich um Menschen, die auf eine Entscheidung des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge („Bamf“) warten oder bereits einen negativen Bescheid erhalten haben und nicht für eine Anschlussunterbringung infrage kommen.

Bezugstermin ist noch unklar

Das heißt: Die künftigen Bewohner des Hochspeichers dürfen nicht arbeiten, sondern allenfalls „80-Cent-Jobs“ machen, etwa als Reinigungskräfte, Dolmetscher oder Hausmeister. Damit die Leute darüber hinaus eine Beschäftigung haben, wird es vor Ort Kurse geben, außerdem sollen die Flüchtlings- und Integrationsberatung sowie eine Stelle für Ehrenamtskoordination im Haus sein. Auch W-LAN soll es geben. Wann die Außenstelle bezogen wird, konnte Lohner noch nicht genau sagen, voraussichtlich im Juli, August oder September.

Die Neu-Ulmer Polizei erwartet keine größeren Probleme. „Die Beeinträchtigungen spielen sich größtenteils in den Einrichtungen ab, nicht in der Öffentlichkeit“, sagte der stellvertretende PI-Chef Thomas Merk über die Erfahrungen in anderen Unterkünften. Die Sorgen der Bürger nehme die Polizei gleichwohl ernst. Frank Kurtenbach berichtete, dass sich die Situation im Ankerzentrum deutlich gebessert habe: „Wenn Sie die Leute fragen, hat sich das Problem in Donauwörth eigentlich erledigt.“

Die Bewohner dürfen die Einrichtung jederzeit verlassen, müssen aber wieder kommen: „Es gibt eine Wohnpflicht, aber es ist kein Gefängnis“, so Kurtenbach. Eine Frau wollte wissen, ob die Flüchtlinge in Neu-Ulm Taschengeld bekommen: Ja, ein Alleinreisender erhält etwa 130 Euro im Monat. Grundsätzlich gilt aber das Sachleistungsprinzip, das heißt, Verpflegung gibt es im Haus. Außerdem sollen Tickets für den Nahverkehr ausgegeben werden. Mit einer Einschränkung: Wegen der Residenzpflicht dürfen die Asylbewerber zwar mit dem Bus in die Neu-Ulmer Innenstadt, nach Senden oder Weißenhorn fahren, nicht aber nach Ulm.