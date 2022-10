25 Jahre Alphornbläser Scharenstetten

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Alphornbläsergruppe des Musikvereins Scharenstetten feiert am Sonntag, 16. Oktober, ihr 25-jähriges Jubiläum. Hierzu findet ab 10 Uhr ein Gottesdienst mit Pfarrer Markus Strauß im Musikerheim statt, teilen die Initiatoren des Vereins mit. Anschließend, ab 11 Uhr, gibt es einen Weißwurst-Frühschoppen, alternativ dazu auch Gulaschsuppe, mit musikalischer Unterhaltung durch die Alphornbläsergruppe, durch das Hackbrettduo Sonnensaiten aus Tomerdingen und das Ulmer Zupforchester. Am Nachmittag werden dann auch Kaffee und Kuchen gereicht. Alle Einnahmen und Spenden des Tages werden laut Mitteilung der Renovierung der Laurentiuskirche in Scharenstetten zur Verfügung gestellt. Die Kirche bedarf einer grundlegenden Sanierung des Mauerwerks. Eingeladen ins Musikerheim sind alle Musikfreunde aus Nah und Fern.