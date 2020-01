24 Stunden musste er beim Einsatz in Somalia eine Waffe zur Selbstverteidigung tragen.

Universitätsprofessor Florian Gebhard hat für seinen Auslandseinsatz 1993 als Oberstabsarzt im bürgerkriegsbetroffenen Somalia die Einsatzmedaille in Bronze der Bundeswehr erhalten.

Verliehen wurden die Medaille und die Urkunde durch den Generalarzt Dr. Ralf Hoffmann, Kommandeur und Ärztlicher Direktor des Bundeswehrkrankenhauses (BWK), in Ulm. Die Einsatzmedaille der Bundeswehr ist laut Mitteilung eine Auszeichnung für deutsche und ausländische Militärangehörige. Die Stufe der Medaille richtet sich nach der Anzahl der Einsatztage. Die Medaille hat einen Durchmesser von 35 Millimeter und trägt auf der Vorderseite den Bundesadler in einem stilisierten Lorbeerkranz.

Von Juni bis September 1993 leistete Gebhard logistische Unterstützung der Friedenstruppen sowie humanitäre Hilfe in Somalia und Kenia. Gebhard war der erste deutsche Bundeswehrchirurg mit dem Vorauskommando in Belet Uen in Somalia. „Trotz meiner militärischen Zusatzausbildung vor der Abreise war dieser Einsatz in Somalia eine Fahrt ins Ungewisse“, resümiert Gebhard. Vor allem das sehr heiße Klima mit Temperaturen um die 40 Grad Celsius in Zentralsomalia sei herausfordernd gewesen. „Vor Ort hieß es dann anpacken. Wir haben ein von den Kanadiern angelegten Sanitätsbereich übernommen, der aus Bauwerken und Zelten bestand.“ Rasch seien die ersten Verwundeten gekommen, zum Beispiel mit einfachen Gelenkverletzungen, aber auch Schussverletzungen. „Wir haben die einheimische Bevölkerung medizinisch versorgt. Häufige Verletzungen waren Hautverbrennungen bei Kindern und infizierte Knochenbrüche “.

In dieser Zeit in dem bürgerkriegsgeschüttelten Land habe Florian Gebhard das erste Mal sieben Tage die Woche 24 Stunden lang eine Schusswaffe zur Selbstverteidigung im Ernstfall bei sich tragen müssen. Somalia durchlebte nach dem Sturz der autoritären Regierung unter Siad Barre 1991 einen lange währenden Bürgerkrieg.