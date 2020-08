24-Jähriger greift Mann mit zerbrochener Flasche an

Ein Mann hat einen anderen im Hof einer Asylbewerberunterkunft in Neu-Ulm am Montagabend massiv angegriffen. Der 24-Jährige trat laut Polizei in Richtung des Kopfes des anderen Mannes, der am Boden lag. Nachdem die Auseinandersetzung durch weitere Personen gestoppt wurde, ging der 24-Jährige.

Kurze Zeit später kam er jedoch mit einer zerbrochenen Glasflasche bewaffnet zurück und verletzte seinen 21-jährigen Kontrahenten damit am Oberkörper. Dieser musste mit einer stark blutenden Wunde ins Krankenhaus gebracht werden. Gegen den Tatverdächtigen wurde ein Verfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. Er wurde festgenommen und auf Antrag der Staatsanwaltschaft der Ermittlungsrichterin vorgeführt. Er befindet sich seitdem in Haft.