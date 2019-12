24 Autos und etliche Gebäude beschädigt: Zwei Mädchen stecken hinter massiver Vandalismus-Serie

Eine Serie von massivem Vandalismus in Senden hat die Polizei aufgeklärt. Wie die Polizei am Montag mitteilt, sollen zwei zwölf Jahre alte Mädchen mittlerweile gestanden haben, Anfang Dezember mehrere Fahrzeug im Sendener Stadteil Ay beschädigt und entsprechend „gewütet“ zu haben.

Nach damaligen Polizeiangaben wurden in der Nacht von Freitag, 6. Dezember, auf Samstag, 7. Dezember, mindestens 24 Kraftfahrzeuge und die Außenfassaden, Briefkästen oder Eingangstüren von mehreren Gebäuden in Ay mit Farbe beschmiert. Der hierbei entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro.

Betroffen waren Fahrzeuge und Gebäude in den Straßen: Freudenegger Straße, Josef-Refle-Straße, Pfarrer-Götz-Straße, Eckstraße, Fischerstraße und Fuggerstraße.

Mädchen waren schon Mitte November auf Randale-Tour

Die Polizeistation Senden suchte daraufhin Zeugen. Die Ermittlungen führten letztlich zu den zwei zwölfjährigen Mädchen, welche bereits Mitte November mit demselben „Modus Operandi“ im selben Tatortbereich eine Reihe von Fahrzeugen besprüht haben.

Die Mädchen legten nach Angaben der Polizei bereits ein umfassendes Geständnis ab. Demnach haben sie in einem Drogeriemarkt in Ulm Spraydosen entwendet und laut ihren eigenen Angaben in der Tatnacht im Stadteil Ay entsprechend „gewütet“.

