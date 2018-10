23 neue Wohnungen entstehen bald am Donauufer

Der Rohbau steht 14 Tage früher als geplant, und die Kosten sind nach Angaben der Bauherren trotz des überhitzten Marktes nicht explodiert. Jetzt wurde Richtfest gefeiert in der Sandstraße. In dem Eckgebäude direkt am Donauufer entstehen 23 Wohnungen. Das Besondere an dem Projekt, das etwa 7,4 Millionen Euro kostet, ist nicht nur die attraktive Lage, sondern vor allem die Kooperation von privatem Investor und Nuwog.

Das kommunale Wohnungsunternehmen und der benachbarte Privatbesitzer Ulrich Honold brachten ihre Grundstücke ein, um einen Gebäudekomplex mit gemeinsamem Eingang, Treppenhaus und Aufzug zu ermöglichen. Dadurch bleibt mehr Platz für Wohnungen. Der Kooperation sei außerdem zu verdanken, dass eine Tiefgarage mit 17 Stellplätzen gebaut und eine städtebaulich ansprechende Lösung verwirklicht werden konnte, sagte Architekt Peter Fink.

Bei den neuen Vorhaben, werden verschiedene Bauweisen und modulare Raumgestaltungen getestet. So sollen die zukünftigen Bewohner zum Teil selbst entscheiden können, wie ihre Zimmeraufteilung aussehen soll.

Das Ulmer Büro Mühlich, Fink und Partner hatte seinerzeit das Gutachterverfahren für das Jahnufer für sich entschieden. Die Gebäude in der Sandstraße nehmen die klaren Formen des benachbarten Wohnparks auf und orientieren sich an den Höhen der Umgebung: Die Gebäude sind vier- und siebengeschossig. Auf insgesamt rund 2000 Quadratmetern entstehen Zwei- bis Fünf-Zimmer-Wohnungen. Elf davon baue die Nuwog und verkaufe sie als Eigentumswohnungen – zu Preisen zwischen 3800 und 5300 Euro pro Quadratmeter, sagte Geschäftsführer Andreas Heipp. Deren Schwerpunkt bleibe jedoch der geförderte Mietwohnungsbau, betonte er.

Es gab Diskussionen, aber am Ende haben alle an einem Strang gezogen.“

Aus Sicht der Stadt Neu-Ulm habe sich mit privatem Investor und kommunalem Wohnungsunternehmen „eine Gemeinschaft gebildet, die wir uns auch in Zukunft für die weitere Entwicklung der Stadt Neu-Ulm und auch im Umland wünschen“, betonte Stadtrat Reinhard Junginger als Stellvertreter des Oberbürgermeisters.

Bauherr Ulrich Honold unterstrich, dass das Projekt von der „Umsicht der Nuwog“ profitiert habe. Sie habe den Prozess von Anfang an gesteuert und koordiniert. Sie habe stets auf Effizienz, aber auch auf Qualität geachtet, sagte Honold und fügte an: „Es gab Diskussionen, aber am Ende haben alle an einem Strang gezogen.“

Der Ulmer Stadtteil Eselsberg soll ein neues Zentrum bekommen - das ehemalige Kasernengelände soll in Zukunft hunderte Wohnungen und Gewerbeflächen sowie Platz zum Treffen bieten.

Mehr entdecken: Baustart für 900 Wohnungen steht kurz bevor

Mehr entdecken: Altlasten kosten die Stadt Ulm Millionen Euro