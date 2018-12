23-Jähriger auf Heimweg grundlos mit Kopfstoß verletzt

Am Sonntag, gegen 03:30 Uhr, befanden sich zwei 23-jährige Neu-Ulmer gemeinsam zu Fuß auf dem Heimweg.

Dort trafen diese im Bereich der Silcherstaße in Neu-Ulm auf zwei 30-Jährige, welche aus Neu-Ulm und Kötz stammten. Aus einem bislang unbekannten Grund kam es zu einem Kopfstoß des 30-jährigen Kötzers gegen die Augenpartie von einem der 23-jährigen Neu-Ulmer, welcher eine blutende Platzwunde erlitt. Die beiden deutlich alkoholisierten 23-Jährigen liefen daraufhin in Richtung Krankenhausstraße zum dortigen Krankenhaus und verständigen auf dem Weg den Polizeinotruf. Im Rahmen der sofortigen Fahndung konnten die beiden 30-Jährigen in unmittelbarer Tatortnähe angetroffen werden. Gegenüber den Polizeibeamten räumte der aus Kötz stammende 30-Jährige den Kopfstoß ein, einen Grund benannte dieser nicht. Der 30-Jährige erlitt durch seinen Kopfstoß selbst eine kleine Verletzung an der Stirn, welche keine ärztlichen Behandlung erforderte. Einen Atemalkoholtest verweigerte der 30-Jährige. Nach den notwendigen Sofortmaßnahmen vor Ort konnte dieser seinen weiteren Heimweg antreten. Den Kötzer erwartet nun ein Strafverfahren wegen Körperverletzung.