23-Jährige aus der Region will bei „Germany’s Next Topmodel“ durchstarten

Sie ist groß, hat braune Haare und weibliche Kurven: Julia (23) aus Illertissen (Landkreis Neu-Ulm) kämpft um den Titel „Germany’s Next Topmodel“. Ihre Bewerbung für GNTM wurde von Heidi Klum höchstpersönlich ausgewählt.

SZ: Julia, Sie sind eine der anfangs 50 Kandidatinnen, die an der Sendung Germanys Next Topmodel teilnehmen. Am Donnerstag wird die nächste Folge um 20.15 Uhr auf Prosieben ausgestrahlt. Was hat Sie dazu bewogen, bei der TV-Show mitzumachen?

Ich habe eine Ausbildung zur Gesundheits- und Krankenpflegerin abgeschlossen und war daraufhin in einer Psychiatrie tätig. Die Arbeit hat mir sehr viel Freude bereitet, aber die Arbeitszeiten und die Umstände waren nicht optimal, daher habe ich mich nach einer Veränderung gesehnt.

Haben Sie sich schon einmal für die Sendung beworben und sich besonders darauf vorbereitet?

Im Jahr 2014 hatte ich zufällig die Möglichkeit an der Show teilzunehmen, habe mich jedoch für eine Ausbildung entschieden. Was rückblickend betrachtet der richtige Weg war. Nein, ich bin eine sehr spontane Person.

Dann ist das also Ihre erste richtige Model-Erfahrung?

Ja, das ist meine erste Erfahrung in dieser Branche.

Sie stammen aus Illertissen – und haben dort vermutlich schon einige Fans. Fiebern Freunde und Familie vor dem Fernseher mit?

Ja, meine Familie und Freunde sind meine größten Fans.

Wovor haben Sie denn in der laufenden Staffel der Sendung am meisten Respekt?

Da ich einen Freund habe, freue ich mich am wenigsten auf das Shooting mit einem männlichen Model.

Und was erwarten Sie von der Staffel?

Viele schöne Erlebnisse, neue Erfahrungen und eine Chance in der Modelbranche Fuß zu fassen.

Oft gerät die TV-Sendung Germanys Next Topmodel in die negativen Schlagzeilen, weil das Format als nicht vorbildhaft für junge Mädchen gilt – Schlagwort Magerwahn. Wie sehen Sie das und können Sie diese Ansichten teilen?

Diese Branche ist manchmal sehr oberflächlich, der Einzelne wird meist objektiv bewertet und dies kann ganz schön verletzend sein. Jedoch sollte man sich nicht davon unterkriegen lassen, da man auch sehr viel Schönes erleben kann, wie zum Beispiel das viele Reisen oder das Arbeiten mit inspirierenden Persönlichkeiten.

Aber durch das Reisen verliert man ja vielleicht auch ein wenig seine Heimat aus dem Blick. Wie verwurzelt sind Sie denn mit Ihrer Heimat Illertissen? Sind Sie beispielsweise in Vereinen aktiv?

Ich bin in Illertissen geboren und aufgewachsen. Die Schule habe ich hier bis zur zehnten Klasse besucht und als Kind war ich hier im Turnverein.

Und würden Sie auch hier wohnen bleiben, wenn Sie den Sprung in eine erfolgreiche Modelkarriere schaffen?

Mein Plan ist es in eine nächst größere Stadt wie München oder Stuttgart zu ziehen, da in Illertissen jedoch viele Verwandte und meine Familie wohnen, wird es immer meine Heimat bleiben.

Was ist das Schöne an Illertissen?

Es ist meine Heimatstadt mit einem hübschen Stadtkern, wir haben hier alles, was man braucht, um glücklich zu sein.

Sie haben angegeben, in der Nähe von Ulm zu wohnen. Ist denn Illertissen zu klein, um erwähnt zu werden?

Auf keinen Fall, dennoch ist Ulm den Zuschauern geläufiger.

Zurück zum Thema Modebranche. Welche drei Beauty-Produkte dürfen denn in Ihrer Handtasche nie fehlen?

Immer dabei habe ich einen Kamm, Puder und einen Lippenstift.

Apropos Beauty. Was bedeutet für Sie Schönheit?

Schönheit ist relativ. Mir ist zwar ein gepflegtes Aussehen sehr wichtig, aber viel wichtiger finde ich, dass man mit sich selbst im Reinen ist und die innere Schönheit nach außen strahlen lässt.

Eine letzte Frage: Wie ist eigentlich „Modelmama“ Heidi Klum hinter der Kamera?

Heidi Klum hat eine starke Persönlichkeit und ist sehr freundlich.